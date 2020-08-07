Героиня фильма Netflix о насилии Дейзи Коулман покончила с собой

Женщина написала в соцсетях, что изо всех сил пыталась помочь Дейзи, но ее попытки оказались тщетны. Она отметила, что лишилась не только дочери, но и подруги.

Известно, что сначала Дейзи Коулман перестала отвечать на звонки. Родные обратились в полицию. Полицейские вскрыли дверь в квартиру девушки. К тому моменту девушка была уже мертва. Она она покончила с собой.

На стриминговом сервисе Netflix в 2016 году вышел документальный фильм "Одри и Дейзи". В картине Коулман рассказала, о пережитом изнасиловании.

Все случилось на вечеринке. Тогда ей было всего 14 лет, ее обидчику 17. После Коулман оставили на крыльце дома в одной футболке, температура снаружи в тот вечер была около нуля. Мать девочки сказала, что нашла дочь с примерзшими к крыльцу волосами.

Предполагаемый насильник наказания избежал. Намекали. что у родителей парня были связи в местной администрации. Дейзи столкнулась с травлей в школе и в Сети. Семья Коулман была вынуждена переехать.

Американку лечили от посттравматического стрессового расстройства. Но положительных результатов это не дало.

Вторая героиня фильма Netflix, Одри Потт, тоже покончила жизнь самоубийством. Она убила себя спустя два дня после изнасилования.