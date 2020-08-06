Пт, 7.08.2020
Нереально, чудовищно, страшно и больно видеть, что в данный момент происходит в Бейруте. Помните, прошлым летом там несколько раз удалось избежать подобного, но сейчас все разрушено. Линда Абу Мери, телеведущая

Взрыв нитрата аммония в Бейруте: 16 сотрудников порта взяты под стражу

Взрыв в Бейруте

ФОТО: PATRICK BAZ / AFP

В Бейруте 16 сотрудников порта были взяты под стражу по делу о взрыве нитрата аммония. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление судьи военного суда Ливана Фади Акики.

Согласно словам Акики, всего по делу допросили 18 сотрудников порта и таможни.

Накануне сообщалось, что в рамках расследования дела о взрыве чиновникам порта Бейрута, ответственным за хранимый на портовом складе нитрат аммония, был установлен домашний арест.

Согласно последним подсчетом, трагедия унесла жизни 137 человек, а еще около 5000 пострадали. Продолжаются и поиски без вести пропавших, которых насчитываются десятки. 

В Бейруте после сильного взрыва без крова остались до 300 000 человек, взрыв уничтожил большое количество зданий.

В 2014 году в сообщении служб безопасности звучало предупреждение о возможности взрыва в столице Ливана, так как очень взрывоопасные материалы не хранились так, чтобы гарантировать безопасность общества.

Галерея: Взрыв в Бейруте

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ