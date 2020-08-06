Взрыв нитрата аммония в Бейруте: 16 сотрудников порта взяты под стражу

Согласно словам Акики, всего по делу допросили 18 сотрудников порта и таможни.

Накануне сообщалось, что в рамках расследования дела о взрыве чиновникам порта Бейрута, ответственным за хранимый на портовом складе нитрат аммония, был установлен домашний арест.

Согласно последним подсчетом, трагедия унесла жизни 137 человек, а еще около 5000 пострадали. Продолжаются и поиски без вести пропавших, которых насчитываются десятки.

В Бейруте после сильного взрыва без крова остались до 300 000 человек, взрыв уничтожил большое количество зданий.

В 2014 году в сообщении служб безопасности звучало предупреждение о возможности взрыва в столице Ливана, так как очень взрывоопасные материалы не хранились так, чтобы гарантировать безопасность общества.

Галерея: Взрыв в Бейруте