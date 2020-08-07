Cегодня начинается продажа билетов на концерт Hurts

В пятницу, 7 августа, в 11.00 по всей сети Biļešu serviss и на www.bilesuserviss.lv начнется продажа билетов на концерт так любимого многими латвийскими зрителями британского дуэта Hurts. Выступление состоится 25 марта в Arena Riga.
После нескольких месяцев неопределенности наконец-то появилась надежда попасть на полноценный концерт западных артистов!
Как сообщалось ранее, тур, который охватывает 17 стран и такие разные города, как Лондон и Владивосток, пройдет в рамках последнего альбома Faith. Релиз альбома запланирован на 4 сентября, но уже с 15 мая дуэт постепенно знакомит поклонников с ожидаемыми в нем композициями. Пока что слушатели смогли оценить синглы Voices, Suffer, Redemption и Somebody.
Таким образом к богатой и без того плеяде предыдущих хитов - Wonderful Life, Better Than Love, Stay, Sunday, Blood, Tears & Gold, Illuminated, Miracle, Somebody To Die For, Blind, Surrender, Some Kind Of Heaven, Nothing Will Be Bigger Than Us, Wings, Rolling Stone, Wish, Beautiful Ones, Ready To Go – присоединятся и новые.
"Мы хотели вернуться к сути того, что мы делаем и кем мы являемся. Мы должны были влюбиться в тот тип музыки, который мы изначально намеревались создать. Нас всегда привлекали мрачные элементы поп-музыки.
Это странное время выпустить его [альбом], но в то же время хорошее, потому что в нём есть обнадеживающее послание. Речь идет о возможности измениться и справиться с этими вещами. Надеюсь, что люди в нем найдут это", - сказал в интервью NME заявил фронтмен Тео Хатчкрафт.
И действительно, во это нелегкое время, когда даже выпуск новых песен стал намного реже, целый альбом подтверждает и креативность парней, и веру в позитивность, и желание взбодрить. И слушателей, и самых себя.
Дуэт Hurts был основан в 2009 году в Манчестере вокалистом Тео Хатчкрафтом и мульти-инструменталистом Адамом Андерсоном. Визитной карточкой группы стали элегантные, немного отчужденные наряды, отличные мелодии, более подходящие 80-м годам нежели современности, часто мрачные, но интригующие тексты, и вокал полный боли и отчаяния.
Так же нельзя отрицать важность элегантных видеороликов, у которых часты крутые сюжетные повороты.
Известность к Hurts пришла сразу с дебютным альбомом Happiness в 2010 году. Шесть синглов только из одного диска находились наверху разных Европейских хит-парадов. Альбом получил статус Золотого в Великобритании и Австрии, а Платины - в Германии. В общей сложности попав в первую десятку чартов как минимум 12 стран мира. В том числе на 2-ом местe в Латвии.
С последующими альбомамии Exile (2013), Surrender (2015) и Desire (2017) группа продолжила укреплять свои позиции на поп-Олимпе.
Билеты с пятницы, 7 августа, 11.00 утра по всей сети Biļešu serviss и на www.bilesuserviss.lv.
Концертная жизнь возвращается!