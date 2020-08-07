Пт, 7.08.2020
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Пенсионерка перепутала педали и разбила пять машин. Она только недавно получила права

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

На рыночной площади города Адажи возле улицы Гауяс пенсионерка, которая только недавно получила водительские права, умудрилась разбить четыре автомобиля, припаркованных на стоянке, а также основательно повредить свою машину.

Как сообщает передача Degpunktā, женщина хотела выехать со стоянки, но ее смутило большое количество машин и поэтому она решила проехать по тротуару. В этот момент женщина замешкалась и вместо тормоза нажала газ, чем вызвала столкновение нескольких автомобилей и напугала людей и продавцов, стоящих за прилавком.

ФОТО: Degpunktā

По словам очевидца, женщина въехала на место происшествия с "ненормальной скоростью". Это объясняет, почему машины на стоянке разбились как бильярдные шары.

ФОТО: Degpunktā

То, что женщина никого не сбила, можно считать счастливым совпадением. По словам очевидцев, в момент аварии многие находились на территории парковки. Водитель машины не пострадала и сама вызвала полицию.

ФОТО: Degpunktā

Когда полиция прибыла на место происшествия, она увидела необычную сцену. Сначала даже не было понятно, какая из всех машин стала причиной аварии. Очевидцы и водитель автомобиля Volvo помогли сотрудникам правоохранительных органов прояснить ход событий.

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