Пенсионерка перепутала педали и разбила пять машин. Она только недавно получила права

На рыночной площади города Адажи возле улицы Гауяс пенсионерка, которая только недавно получила водительские права, умудрилась разбить четыре автомобиля, припаркованных на стоянке, а также основательно повредить свою машину.
Как сообщает передача Degpunktā, женщина хотела выехать со стоянки, но ее смутило большое количество машин и поэтому она решила проехать по тротуару. В этот момент женщина замешкалась и вместо тормоза нажала газ, чем вызвала столкновение нескольких автомобилей и напугала людей и продавцов, стоящих за прилавком.
По словам очевидца, женщина въехала на место происшествия с "ненормальной скоростью". Это объясняет, почему машины на стоянке разбились как бильярдные шары.
То, что женщина никого не сбила, можно считать счастливым совпадением. По словам очевидцев, в момент аварии многие находились на территории парковки. Водитель машины не пострадала и сама вызвала полицию.
Когда полиция прибыла на место происшествия, она увидела необычную сцену. Сначала даже не было понятно, какая из всех машин стала причиной аварии. Очевидцы и водитель автомобиля Volvo помогли сотрудникам правоохранительных органов прояснить ход событий.