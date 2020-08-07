Лучше покупать на рынке? 4 мифа о продуктах питания, о которых важно знать

Компания Nestlé признает, что для решения этой проблемы важно как образовывать общество на тему питания, так и вводить значительные изменения в производство продуктов, снижая количество жиров и сахара и упрощая состав. Специалист по питанию Байба Гринберга предлагает поговорить о самых распространенных предубеждениях на тему продуктов питания и разобраться, что из этого правда, а что - миф.

1. В магазинах нет качественных продуктов, поэтому для планирования здорового рациона продукты нужно покупать на рынке, у местных фермеров или выращивать самостоятельно

Это миф. Специалист по питанию Б. Гринберга объясняет: "Мнение о том, что в магазинах не продается ничего хорошего, ошибочно. Зачастую люди высказываются на тему промышленной продукции, подчеркивая, что "там сплошная химия и пестициды" и что "только в домашних продуктах заключена настоящая сила, ведь в них сохраняются все питательные вещества и витамины". Подобная тенденция очень неправильна.

Во-первых, ни один бренд или производитель не заинтересован в том, чтобы нас отравить, а во-вторых - употребление деревенских продуктов не является ключом к здоровью.

Бывает, что люди осознанно стараются отдавать предпочтение исключительно, по их мнению, настоящим деревенским продуктам - например, жирными молочными продуктами - и в последствии начинают страдать от лишнего веса. Важно понимать, что нет какого-то единого решения, как быть здоровым, каждому из нас нужно думать и уметь критически оценить весь ассортимент доступных нам продуктов питания".

2. Чтобы уметь читать состав продуктов, нужно образование в области питания

Да, зачастую в составе продуктов можно встретить сложные научные термины, которые среднестатистическому покупателю могут быть непонятными. Специалист по питанию рекомендует, во-первых, использовать современные технологии и искать информацию о влиянии конкретных веществ на наш организм в интернете, во-вторых - стараться избегать или снизить потребление тех продуктов, состав которых у вас нет возможности полностью понять.

Эксперт призывает: "Избегайте продуктов, в составе которых видите трансжирные кислоты и частично гидрогенизированные жиры и масла. Обязательно обращайте внимание на продукты с большим количеством добавленного сахара и красителей - такие продукты рекомендуется употреблять как можно меньше. Также следует избегать чрезмерного употребления продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров - это в основном жирные молочные продукты, мясо, а также кокосовое масло".

3. Производители вводят в заблуждение покупателей, маскируя вредные для здоровья вещества под сложными названиями

"В магазинах нет отравленных продуктов питания - есть лишь такие, употребление которых в больших количествах и на протяжении долгого времени может быть вредным для здоровья.

Именно поэтому изучать и приобретать продукты нужно с большой ответственностью и умом", - объясняет Б. Гринберга.

"Приятно видеть тенденцию среди многих брендов, которые стремятся к упрощению состава продуктов, чтобы позволить покупателям ориентироваться в ассортименте и приобретать ценные продукты", - добавляет специалист.

Менеджер кулинарии, молочных и кондитерских изделий Nestlé Вилма Капочиене комментирует: "Все больше людей стремятся понимать состав продуктов и уметь идентифицировать продукты, подходящие для здорового рациона. Такую возможность можно обеспечить, предоставляя четкую и как можно более понятную информацию на этикетках и отказавшись от ингредиентов, которые потребителю могут быть неизвестны, а также разнообразив ассортимент за счет продуктов, содержащих больше овощей, клетчатки и цельнозерновых".

4. Сахар добавляют везде

Это неправда. Зачастую люди, прочитав состав, кладут продукт обратно на полку с мыслью, что он содержит слишком много сахара. Однако важно помнить, что

во многих продуктах сахар находится от природы. "Потребляя продукты, в которых сахар уже есть изначально, организм реагирует иначе.