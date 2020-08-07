Сб, 8.08.2020
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"Не горел, а взрывался". При возгорании электросамоката в Елгаве практически сгорела квартира

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В одной из квартир многоэтажки в Елгаве на улице Терветес загорелся электрический самокат. Семья не пострадала, однако их домашние любимцы погибли. Об этом сообщает программа Degpunktā.

В ночь на четверг, 6 августа, загорелся самокат, детская комната быстро начала заполняться дымом. В квартире проживает Юрис с супругой и тремя детьми. 

"Купили электрический самокат. Пользовались два года, это был уже второй сезон. Привезли его домой, поставили на зарядку в полдевятого вечера. В полпервого он взорвался и загорелся. Пламя сперва было маленьким, но были взрывы. Обжегся", - рассказал программе Юрис. 

Дома жили также шиншилла и два послушных кота. Только один из питомцев остался жив, так как никто не успел им помочь. 

"Не было возможности идти внутрь, поскольку он не горел, а взрывался", - рассказал хозяин квартиры. 

Спасатели прибыли спустя пять минут после вызова, а пламя было ликвидировано через час. 

Сейчас Юрис просит помощи ближних. Он планирует восстановить разрушенную квартиру, но для ремонта нужны новые окна, ламинат, мебель и другие строительные материалы. Если есть возможность пожертвовать семье что-либо из упомянутых вещей, то звоните Юрису по номеру 24857889.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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