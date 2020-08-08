Сб, 8.08.2020
Проституция - это социальная проблема, также надо работать с теми, кто покупает проституток. Начальник отдела по борьбе с сутенерством и торговлей людьми
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Сестра Мэрайи Кэри подает в суд на мать. Она принуждала ее к сексу с незнакомцами

Мэрайя Кэри

ФОТО: https://www.instagram.com/mariahcarey/

Старшая сестра знаменитой певицы Элисон Кэри подала в суд на их мать Патрисию Хики. Женщина заявила, что мать на протяжении десяти лет принуждала ее к сексу с незнакомцами. Об этом пишет The Sun. 

Элисон не скрывает, что была свидетельницей того, как другие дети принимали участие в "сатанинских собраниях", где с ними жестоко обращались и проводились "ритуальные жертвоприношения".

Сейчас Элисон 57 лет. Женщина указала, что у нее по сих пор посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия. Все это привело ее к наркозависимости. 

Она требует, чтобы мать выплатила ей денежную компенсацию за психологический и физический ущерб. 

Издание The Sun подчеркивает, что Элисон Кэри сейчас проживает отдельно от своей знаменитой сестры. Журналисты пишут, что когда-то женщина занималась проституцией. Согласно доступной в СМИ информации, она также инфицирована ВИЧ.

Напомним, звезда сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн, которая известна на волне скандала с Харви Вайнштейном, несколько лет назад сообщила, что свое детство она провела в итальянском отделении секты под названием "Дети Божьи". 

Роуз рассказывала, что это не было милое религиозное сообщество. Привлечение новых членов предполагало "религиозную проституцию": необходимо было зарабатывать деньги на нужды общины якобы в божественных целях.

Как пишет Woman.ru, секту даже обвиняли в похищении и растлении малолетних, а также в жестоком отношении к ним и принуждении к действиям сексуального характера.

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