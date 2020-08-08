Сестра Мэрайи Кэри подает в суд на мать. Она принуждала ее к сексу с незнакомцами

Элисон не скрывает, что была свидетельницей того, как другие дети принимали участие в "сатанинских собраниях", где с ними жестоко обращались и проводились "ритуальные жертвоприношения".

Сейчас Элисон 57 лет. Женщина указала, что у нее по сих пор посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия. Все это привело ее к наркозависимости.

Она требует, чтобы мать выплатила ей денежную компенсацию за психологический и физический ущерб.

Издание The Sun подчеркивает, что Элисон Кэри сейчас проживает отдельно от своей знаменитой сестры. Журналисты пишут, что когда-то женщина занималась проституцией. Согласно доступной в СМИ информации, она также инфицирована ВИЧ.

Напомним, звезда сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн, которая известна на волне скандала с Харви Вайнштейном, несколько лет назад сообщила, что свое детство она провела в итальянском отделении секты под названием "Дети Божьи".

Роуз рассказывала, что это не было милое религиозное сообщество. Привлечение новых членов предполагало "религиозную проституцию": необходимо было зарабатывать деньги на нужды общины якобы в божественных целях.

Как пишет Woman.ru, секту даже обвиняли в похищении и растлении малолетних, а также в жестоком отношении к ним и принуждении к действиям сексуального характера.