Анонсирована пятая часть "Джона Уика"

Студия Lionsgate анонсировала пятый фильм про наемного убийцу Джона Уика. Правда, премьера четвертой части франшизы состоится почти через два года. Но уже известно, что пятую часть будут снимать одновременно с четвертой. Об этом пишет Deadline.
"Мы вовсю готовим сценарии для следующих двух частей "Джона Уика"", - сказал гендиректор Lionsgate Джон Фелтхаймер.
Премьера четвертого фильма намечена на 27 мая 2022 года.
Он объяснил, что пятый фильм будут снимать вместе с четвертым, когда у Киану Ривза появится время в начале 2021 года.
В студии сообщили, что режиссер останется тот же - им будет Чад Стахелски.
На данный момент Киану занят на съемках четвертой "Матрицы". Ее выход запланирован на весну 2022 года.
Напомним, что трилогия "Джон Уик" собрала в мировом прокате почти 600 миллионов долларов (при этом больше половины сборов пришлось на третью часть).
Также есть идеи сделать спин-офф про знаменитый отель The Continental. Известно, что это будет сериал по мотивам фильма. Его премьера намечена сразу после выхода четвертой части.
Видео: Трейлер третьей части фильма "Джон Уик"
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