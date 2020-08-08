Анонсирована пятая часть "Джона Уика"

"Мы вовсю готовим сценарии для следующих двух частей "Джона Уика"", - сказал гендиректор Lionsgate Джон Фелтхаймер.

Премьера четвертого фильма намечена на 27 мая 2022 года.

Он объяснил, что пятый фильм будут снимать вместе с четвертым, когда у Киану Ривза появится время в начале 2021 года.

В студии сообщили, что режиссер останется тот же - им будет Чад Стахелски.

На данный момент Киану занят на съемках четвертой "Матрицы". Ее выход запланирован на весну 2022 года.

Напомним, что трилогия "Джон Уик" собрала в мировом прокате почти 600 миллионов долларов (при этом больше половины сборов пришлось на третью часть).

Также есть идеи сделать спин-офф про знаменитый отель The Continental. Известно, что это будет сериал по мотивам фильма. Его премьера намечена сразу после выхода четвертой части.

Видео: Трейлер третьей части фильма "Джон Уик"