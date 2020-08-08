Порнозвезда Саша Грей рассказала про домогательства в Голливуде

"Не буду врать, в Голливуде у меня были куда худшие моменты в плане сексуальных домогательств там, чем когда-либо в индустрии фильмов для взрослых", - сказала она.

Напомним, о завершении своей карьеры она объявила в 2011 году. На поприще порнобизнеса актриса проработала пять лет. По данным на 2018 год за ее плечами около трех сотен фильмов.

"Могу одно сказать наверняка: я горжусь, что у меня нет никаких сожалений о том, что было. Я действительно чувствую, что как исполнительница я сказала всё, что могла. За это время я поработала с лучшими профессионалами в adult-индустрии и всегда буду дорожить теми отношениями и дружбой, которые у нас сложились за время работы", - написала она в соцсетях, когда приняла решение уйти.