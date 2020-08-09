Литовцы встревожены творчеством эмигрантов при выборе автомобильных номеров

Номер, которого нет ни у кого, будет в любом случае, так как не бывает двух автомобилей с одинаковыми номерными знаками, например, MV1874. Однако среди водителей хватает индивидуумов, которым не жалко расстаться с крупной суммой денег, чтобы прикрепить на свой автомобиль номерные пластины с рядом символов, которые могут образовать и образуют слова и имена, например SANDRA, SPAINIS, НОМЕР, SPARNIS, BAIBA67 и другие.

Такая привычка есть не только в Латвии, где в ценовом листе CSDD напротив позиции "Индивидуальный заказ государственного регистрационного номера" красуется число 3647,59 евро.

Возможность выбрать индивидуальный номер предлагают и другие страны, в том числе и Великобритания, куда уехали работать многие жители как Латвии, так и ближайших стран-соседей.

Наши коллеги из портала 15min.lt выразили возмущение по поводу эмигрантов, которые вернулись в Литву и "развлекают" округу своими выражениями вседозволенности.

Это, по мнению портала, люди, которые один раз поехали в Великобританию, заработали там денег, купили машину, установили на нее номер с символами, которые расшифровываются как неподобающее высказывание, а британские структуры этого не понимают, и приезжают домой, плюя на все правила, которые только можно нарушить.

Так, например, на фото виден автомобиль Audi Q7 с номером PA10BAT. По мнению британского инспектора, это случайный набор букв и цифр, а на самом деле владелец машины с PA10BAT в довольно грубой форме хочет сказать, что ему "на все плевать".

Так как в Великобритании нельзя обратиться в ответственные структуры со своим предложением ряда букв, владелец машины, очевидно, провел много времени в поисках номера, который напоминал бы что-то более-менее известное.

Так он и получил свои автомобильные знаки, которые можно было увидеть у самоуправления Каунаса.

Ранее в Паланге был замечен и автомобиль Mercedes-Benz с номером P10HUY.

ФОТО: 15min.lt