Вс, 9.08.2020
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Так много плантаций марихуаны полиция не находила с 2012 года

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В этом году Госполиция обнаружила наибольшее число плантаций марихуаны с 2012 года, сообщили агентству LETA в Госполиции.

За шесть месяцев текущего года зарегистрировано 26 случаев незаконного посева и выращивания растений, содержащих наркотические вещества, что на 52,9% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Это самый высокий показатель с 2012 года.

В этом году большая часть случаев незаконного посева и выращивания наркосодержащих растений зафиксирована в жилых квартирах и домах.

Пять выявленных случаев связаны с выращиванием марихуаны в теплицах, четыре - в нежилых зданиях и хозяйственных постройках, а один случай - с выращиванием марихуаны в лесу, на открытом воздухе.

Большинство выявленных плантаций, судя по их характеру и размеру, использовались для выращивания марихуаны для личных нужд.

Полиция также указывает на то, что выращивавшие марихуану люди относятся к различным группам населения - это люди различных возрастов, работающие и безработные, ранее судимые и не судимые.

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