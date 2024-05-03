"Цените свою свободу". Смольянинов на встрече героев проекта "Мы здесь" в Даугавпилсе

Встреча с героями и читателями проекта "Мы здесь" Фото: Valija Platace

На вечере присутствовали главный редактор даугавпилсского изадния "Чайка" Инна Плавока, глава Бюро Совета министров северных стран в Латвии Стефан Эрикссон, главред RUS TVNET Эрика Сташкевич, работавшая над проектом журналист RUS TVNET Раиса Смирнова, актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов, а также герои проекта "Мы здесь", который был реализован при финансовой поддержке Совета министров Северных стран.

Работавшие над проектом "Мы здесь" Раиса Смирнова и Вадим Богданов Фото: Valija Platace

Проект "Мы здесь" - это серия из 24 видео, над которыми "Чайка" и портал RUS TVNET работали вместе. Это истории украинцев, вынужденных уехать из своей родной страны из-за военного вторжения России. Также это истории россиян и белорусов, которые тоже покинули свои дома, но по другой причине - из-за несогласия с режимом, из-за агрессивной политики властей, из-за нарушения прав и свобод.

RUS TVNET делал истории о людях, живущих сейчас в Риге и ее окрестностях, "Чайка" - о тех, кто живет в Даугавпилсе и Латгалии.

Среди героев проекта в Даугавпилс приехал известный российский актер Артур Смольянинов, ныне проживающий в Риге.

"Восемьдесят процентов людей сломали, их сознание изнасиловано, царит перманентная несвобода. Люди всего боятся, лучше всего затаиться и спрятаться. Отдельные смельчаки есть, но и они уезжают. Либо в тюрьму сядешь, либо уедешь. У россиян острая форма страха, они сейчас голые, беззащитные, каждого можно легко пережевать и выплюнуть, так что цените свою свободу.

Тем же, кто любит Россию здесь, не зная ее, я советую не представлять красавицу с косой. Коса там в руках, а руки в крови…" - процитировал актера портал Rus.LSM.

В завершении вечера Артур Смольянинов исполнил три своих песни "Гипнос", "После" и "Остановите войну".

Галерея: Встреча с героями проекта "Мы здесь" в Даугавпилсе

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