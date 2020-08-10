"Мы надеемся, что нас заметят": рижане о дорогостоящем клипе по мотивам сериала "Викинги"

Латвийская группа Steel Mustang сняла музыкальный видеоклип по мотивам сериала "Викинги". Ранее этот коллектив уже представлял работы по сериалу "Игра престолов" и по компьютерной игре "Ведьмак 3".
Новая работа - это очень масштабный и многозначащий для музыкантов проект.
"Вдохновленные атмосферой сериала "Викинги" от канала History, мы решили сделать свое "кино" и придумали сюжетное видео на наш метал-кавер основной музыкальной темы сериала - If I had a heart. Собрав дружную команду из операторов, гримеров, актеров-воителей и просто энтузиастов, мы смогли воссоздать то, о чем могли только мечтать. Для реализации идеи в нашем распоряжении был корабль викингов (драккар) "Indriķis", съемочная площадка в Cinevilla, и красивые лесные пейзажи Латвии", - признается лидер команды Дмитрий Эзау.
Галерея: съемки клипа If I had a heart
Известно, что съемки были запущены ровно год назад (лето 2019).
"Это был большой труд - договориться со всеми и собрать всех в одно время, все тщательно спланировать по сценам, костюмам, съемочному инвентарю, но благодаря хорошему "боевому" настрою мы смогли со всем справиться и реализовать нашу идею", - отмечает он.
Конечно, данная идея не могла бы воплотиться без поддержки клуба исторической реконструкции Komturia-Riga. Юлиан Ризов проводил уроки боевой хореографии и фехтования, а также предоставил целый арсенал оружия.
Любопытный факт, в роли жены (подруги) Викинга в клипе снялась известный латвийский блогер Елена Рассохина.
RUS TVNET решил узнать у Дмитрия почему был выбран именно сериал "Викинги"?
- Выбрали данную тему, потому что близка. Сам сериал тоже произвёл большое впечатление и хотелось показать свою версию Викингов, как мы уже это делали в предыдущих роликах по знаменитой саге "Ведьмак" и по мотивам сериальной и книжной серии "Игра Престолов". Также была возможность создать именно то, что мы сделали, то есть - собрались люди, желающие принять участие, найдены были локации, предоставлен был драккар (корабль викингов) и просто грех был бы не использовать эту самую возможность и не собрать все воедино.
- Ты говоришь, что было сложно. Что самое сложно и тяжелое было в съемках?
Самое сложное было на мой взгляд это все тщательно спланировать, собрать всех в одно время в одном месте, организовать так, чтобы использовать съемочное время максимально эффективно и принимать участие в съемках самому как одному из главных персонажей и следить одновременно, чтобы все шло как надо, нужно было думать о безопасности актеров. Все ребята работали от души и на износ, в некоторые дни (всего было около 5 съемочных дней) мы могли начать рано утром с грима и закончить поздно ночью или даже к утру съемками боя. Также был очень тяжелый процесс монтажа ролика. Он потребовал очень много эмоциональных и физических сил, так как на пути встречалось множество проблем и преград.
- Мне кажется, что это все стоит немалых денег? Каких, если не секрет? Это ваши личные вложения?
- Да, все стоит больших денег, но удалось во многом договориться либо что-то сильно дешевле, либо и вовсе бесплатно. Например лес был бесплатной локацией. Но могу отдать должное, что все, кто принимал участие, прониклись идей и старались помочь, как могли. Но, разумеется, все равно вышло затратно. Каждый съемочный день был очень дорогой - еда, грим, съемочная площадка (кроме леса), техника, непредвиденные расходы и т.д. И да, это были только лишь наши собственные вложения, каждый дал столько, сколько смог, дабы не всю сумму нужно было выложить в один момент, а некоторые деньги удалось постепенно докладывать, поэтому это не было настолько финансово больно, но тем не менее...
Мы надеемся, что нас заметят и мы сможем собирать средства и снимать еще лучше. Такая команда как у нас собралась, на мой взгляд, способна на все. Какие-то средства мы собираем на Patreon, которые используем для съемок.
- Если ли планы на будущее?
Планы грандиозные. В ближайшее время мы планируем снять еще один ролик по "Ведьмаку", чтобы была трилогия, это будет завершающий ролик, затем мы очень хотим снять "Пиратов карибского моря" на корабле Libava. Я лично недавно встречался с капитаном корабля и договорился о съемках, он был очень рад и воодушевлен подобной идеей. Мы надеемся, что сможем найти денежные средства для этого, чтобы воплотить интересные задумки в жизнь. А затем есть мечта и огромное желание снять что-то за пределами Латвии, а конкретно, в Норвегии клип по знаменитой игре "Skyrim". Это будет новый уровень. Уже выбраны локации и написан сценарий для всех роликов, но нужны, как упоминал выше, на все это средства, поэтому у нас не так быстро выходят ролики, как этого бы хотелось. Также остался глобальный проект по любимой вселенной "Властелин Колец" который отснят и нужно смонтировать и выпустить в свет. Планы глобальные и уверен, что если и дальше люди будут нас поддерживать, то вcе получится.
За два для видео на YouTube-странице группы посмотрели более 7 тысяч раз.
Главным оператором видео был Дмитрий Шаманов, а помогал ему Даниил Пушпур . Завершил постпродакшн Andrew Lieske (Lieske Media), заставку сделал Алекс Спиридонов. Образ создавали Wear Design, а весь грим в ролике делала Кристина Михайлова и помогла студенты школы (Profesionālā stilistu skola). Автор идеи - Дмитрий Эзау Монтаж - Дмитрий Шаманов, Лилия Воронова, Andrew Lieske. Сводил музыку - Вадим Знаменский, записывал вокал Александр Картышов.
Состав Steel Mustang: Дмитрий Эзау, Александр Шаньгин, Лилия Воронова, Наталия Шевчук, Михаил Акуленков.
Видео: The Steel Mustang - If I had a heart
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