"Мы надеемся, что нас заметят": рижане о дорогостоящем клипе по мотивам сериала "Викинги"

Новая работа - это очень масштабный и многозначащий для музыкантов проект.

"Вдохновленные атмосферой сериала "Викинги" от канала History, мы решили сделать свое "кино" и придумали сюжетное видео на наш метал-кавер основной музыкальной темы сериала - If I had a heart. Собрав дружную команду из операторов, гримеров, актеров-воителей и просто энтузиастов, мы смогли воссоздать то, о чем могли только мечтать. Для реализации идеи в нашем распоряжении был корабль викингов (драккар) "Indriķis", съемочная площадка в Cinevilla, и красивые лесные пейзажи Латвии", - признается лидер команды Дмитрий Эзау.

Галерея: съемки клипа If I had a heart

Известно, что съемки были запущены ровно год назад (лето 2019).

"Это был большой труд - договориться со всеми и собрать всех в одно время, все тщательно спланировать по сценам, костюмам, съемочному инвентарю, но благодаря хорошему "боевому" настрою мы смогли со всем справиться и реализовать нашу идею", - отмечает он.

Конечно, данная идея не могла бы воплотиться без поддержки клуба исторической реконструкции Komturia-Riga. Юлиан Ризов проводил уроки боевой хореографии и фехтования, а также предоставил целый арсенал оружия.

Любопытный факт, в роли жены (подруги) Викинга в клипе снялась известный латвийский блогер Елена Рассохина.

Дмитрий Эзау ФОТО: пресс-фото/ Дмитрий Михеев

RUS TVNET решил узнать у Дмитрия почему был выбран именно сериал "Викинги"?

- Выбрали данную тему, потому что близка. Сам сериал тоже произвёл большое впечатление и хотелось показать свою версию Викингов, как мы уже это делали в предыдущих роликах по знаменитой саге "Ведьмак" и по мотивам сериальной и книжной серии "Игра Престолов". Также была возможность создать именно то, что мы сделали, то есть - собрались люди, желающие принять участие, найдены были локации, предоставлен был драккар (корабль викингов) и просто грех был бы не использовать эту самую возможность и не собрать все воедино.

- Ты говоришь, что было сложно. Что самое сложно и тяжелое было в съемках?

Самое сложное было на мой взгляд это все тщательно спланировать, собрать всех в одно время в одном месте, организовать так, чтобы использовать съемочное время максимально эффективно и принимать участие в съемках самому как одному из главных персонажей и следить одновременно, чтобы все шло как надо, нужно было думать о безопасности актеров. Все ребята работали от души и на износ, в некоторые дни (всего было около 5 съемочных дней) мы могли начать рано утром с грима и закончить поздно ночью или даже к утру съемками боя. Также был очень тяжелый процесс монтажа ролика. Он потребовал очень много эмоциональных и физических сил, так как на пути встречалось множество проблем и преград.