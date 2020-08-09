Джаред Лето сыграет Энди Уорхола в новом фильме

Актер и лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето подтвердил, что сыграет легендарного художника Энди Уорхола. Эту роль артист назвал "ролью мечты".
"Это правда - я сыграю Энди Уорхола в новом фильме. Я так благодарен и взволнован этой возможностью... Мы скучаем по тебе и твоему гению", - написал Джаред и напомнил, что у художника 6 августа был день рождения.
Любопытно, что Лето приобрел права на экранизацию книги Виктора Бокриса "Уорхол: биография", выпущенную через 2 года после ухода художника из жизни.
Сюжетную линию и диалоги картины создает Теренс Уинтер, ранее получивший номинацию на премию "Оскар" за сценарий к фильму "Волк с Уолл-стрит". О дате начала съемок пока не сообщается.
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