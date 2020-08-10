СМИ: Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

Поклонники заговорили, что у Джуда Лоу и Филиппы Коэн родился ребенок после того, как женщина продемонстрировала подтянутую фигуру. Женщину заснял фотограф портала Daily Mail. Журналисты сделали вывод, что супруги стали родителями.

Ни пол, ни имя ребенка не раскрывается.

Напомним, для Джуда Лоу этот ребенок стал шестым, у его нынешней супруги это первый опыт материнства. Ранее актер говорил, что именно с Филиппой он хочет прожить до конца своих дней.

"Она - моя и больше ничья. Я очень и очень счастлив, это правда", - цитировало артиста издание Glamour.ru.