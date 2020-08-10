СМИ: Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

Многочисленные СМИ сообщают, что 47-летний актер Джуд Лоу стал отцом в шестой раз. Сам артист и его супруга это событие не комментируют. Об этом пишет Hello.ru.
Поклонники заговорили, что у Джуда Лоу и Филиппы Коэн родился ребенок после того, как женщина продемонстрировала подтянутую фигуру. Женщину заснял фотограф портала Daily Mail. Журналисты сделали вывод, что супруги стали родителями.
Ни пол, ни имя ребенка не раскрывается.
Напомним, для Джуда Лоу этот ребенок стал шестым, у его нынешней супруги это первый опыт материнства. Ранее актер говорил, что именно с Филиппой он хочет прожить до конца своих дней.
"Она - моя и больше ничья. Я очень и очень счастлив, это правда", - цитировало артиста издание Glamour.ru.
Ранее Лоу был женат на актрисе Сэйди Фрост, с которой прожил в браке шесть лет. В этом браке у пары родился сын Рафферти, дочь Айрис и сынишка Руди Индиан. Четвертого ребенка актеру родила модель Саманта Берк (дочь София), а певица Кэтрин Хардинг подарила ему дочь Аду пять лет назад.