Вс, 9.08.2020
Что тут говорить, если даже песня "Перемен" группы "Кино" здесь приравнена к правонарушению, за ее исполнение очень легко можно попасть в автозак. Эстонский журналист в Минске

KNAB оштрафовал директора театра имени Чехова Дану Бйорк

Дана Бйорк

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) наложило штраф в размере 150 евро на актрису и члена правления Рижского русского театра имени Чехова Дану Бйорк за совмещение должности с другой должностью в частной компании.

В KNAB подтвердили, что Бйорк совмещала должность члена правления театра с должностью ликвидатора SIA My choice is to be. Решение KNAB вступило в силу в начале июня, и в конце месяца Бьйорк уже оплатила штраф.

Согласно закону, совмещать такие должности запрещено.

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