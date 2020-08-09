KNAB оштрафовал директора театра имени Чехова Дану Бйорк

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) наложило штраф в размере 150 евро на актрису и члена правления Рижского русского театра имени Чехова Дану Бйорк за совмещение должности с другой должностью в частной компании.
В KNAB подтвердили, что Бйорк совмещала должность члена правления театра с должностью ликвидатора SIA My choice is to be. Решение KNAB вступило в силу в начале июня, и в конце месяца Бьйорк уже оплатила штраф.
Согласно закону, совмещать такие должности запрещено.
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