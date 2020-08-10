Пн, 10.08.2020
Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, вагнеры и прочее на это повлиять не в состоянии. Это квинтэссенция, суть нашего разговора с президентом России. Александр Лукашенко
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • Как звезды провели выходные: Серябкина на отдыхе, Кошкина на работе и обнаженка от Асмус

Как звезды провели выходные: Серябкина на отдыхе, Кошкина на работе и обнаженка от Асмус

ФОТО: https://www.instagram.com/_asmuskristina/ yana_koshkina_official//коллаж RUS.TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на выходных. Эта неделя не стала исключением!

Наташа Королева косплеит "Криминальное чтиво"

Полина Гагарина экспериментирует во время съемки клипа: когда тебя ловят великаны - это вам не хухры-мухры

Марув рассуждает о смене цвета волос. Как вам?

Ольга Орлова позирует с младенцем

Тимати и его очаровательная дочурка

Ксения Бородина показывает своего котика

Ольга Серябкина написала, что ей не стыдно. И правда - зачем стыдиться?

Евгений Петросян признался, что ему хочется "погулянушки"

Яна Кошкина благодарит за гостеприимство

"Развелась, чтобы эту фотку выложить", - написала Кристина Асмус, но главное - хештеги. Оцените!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развелась, чтобы эту фотку выложить 😂 #отпискаотактриски #нерыжаянобесстыжая #харлашкужалко #атыписаешьвванной #покайсядочьмоя #уженезнаеткаксебяпродать #эттыгде #странныйпозвоночник #агдеподаркивсем #ночнаябабочкануктожевиноват #зряпостриглась #ядумалтыдочкукупаешь #непозорьобразрусалочки #черноустылиэто #ваннаизхлоргексидина #аявиделеёспереди #чтоутебяизбашкиторчит #фудистрофия #почемудедмакаровнатебянеподписан #моялюбимаяпорноактриса #комуартаватарку #водакакойтемпературы #проянковскогописалиуже #давсемпох #когдановыйсезонпапиныхдочек

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Андрей Мерзликин с семьей на Волге. Атмосферные фото!

Сергей Жуков раскрыл секрет песни "18 мне уже"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребята, вы меня, конечно, повеселили вопросами про Турлеген!😂 И ведь многие из вас реально слышали ЭТО в начале «18 мне уже».. Я даже не думал, что это такая загадка! Тем более сейчас, когда можно сказать "Ок гугл" и получить ответ на любой вопрос)) Вот раньше с этим сложнее было. Все же хорошо помнят песню про "Красавицу Икупку"? А "Скрипка Лиса"?😉 В общем, вот те самые строчки, с которых начинается «18 мне уже», и над которыми вы думали так много лет😅: Set it again, set it again Set it again, set it again Set-set-set it again, set it again Переводить надо?)) Пишите в комментах еще подобные загадки, будем вместе разгадывать! И будет у всех занятие в пятницу вечером)))

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев встретились на празднике дочери телеведущей

Регина Тодоренко прилегла на травку

Катерина Шпица и море!

Шопинг с Филиппом Киркоровым. Как вам обновочка?

Влюбленные Потап и Настя

Алена Водонаева и чудесная собака. Как будто плюшевая!

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ