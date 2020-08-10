Как звезды провели выходные: Серябкина на отдыхе, Кошкина на работе и обнаженка от Асмус

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на выходных. Эта неделя не стала исключением!
Наташа Королева косплеит "Криминальное чтиво"
Полина Гагарина экспериментирует во время съемки клипа: когда тебя ловят великаны - это вам не хухры-мухры
Марув рассуждает о смене цвета волос. Как вам?
Ольга Орлова позирует с младенцем
Тимати и его очаровательная дочурка
Ксения Бородина показывает своего котика
Ольга Серябкина написала, что ей не стыдно. И правда - зачем стыдиться?
Евгений Петросян признался, что ему хочется "погулянушки"
Яна Кошкина благодарит за гостеприимство
"Развелась, чтобы эту фотку выложить", - написала Кристина Асмус, но главное - хештеги. Оцените!
Развелась, чтобы эту фотку выложить 😂 #отпискаотактриски #нерыжаянобесстыжая #харлашкужалко #атыписаешьвванной #покайсядочьмоя #уженезнаеткаксебяпродать #эттыгде #странныйпозвоночник #агдеподаркивсем #ночнаябабочкануктожевиноват #зряпостриглась #ядумалтыдочкукупаешь #непозорьобразрусалочки #черноустылиэто #ваннаизхлоргексидина #аявиделеёспереди #чтоутебяизбашкиторчит #фудистрофия #почемудедмакаровнатебянеподписан #моялюбимаяпорноактриса #комуартаватарку #водакакойтемпературы #проянковскогописалиуже #давсемпох #когдановыйсезонпапиныхдочек
Андрей Мерзликин с семьей на Волге. Атмосферные фото!
Сергей Жуков раскрыл секрет песни "18 мне уже"
Ребята, вы меня, конечно, повеселили вопросами про Турлеген!😂 И ведь многие из вас реально слышали ЭТО в начале «18 мне уже».. Я даже не думал, что это такая загадка! Тем более сейчас, когда можно сказать "Ок гугл" и получить ответ на любой вопрос)) Вот раньше с этим сложнее было. Все же хорошо помнят песню про "Красавицу Икупку"? А "Скрипка Лиса"?😉 В общем, вот те самые строчки, с которых начинается «18 мне уже», и над которыми вы думали так много лет😅: Set it again, set it again Set it again, set it again Set-set-set it again, set it again Переводить надо?)) Пишите в комментах еще подобные загадки, будем вместе разгадывать! И будет у всех занятие в пятницу вечером)))
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев встретились на празднике дочери телеведущей
Регина Тодоренко прилегла на травку
Катерина Шпица и море!
Шопинг с Филиппом Киркоровым. Как вам обновочка?
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Алена Водонаева и чудесная собака. Как будто плюшевая!
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