У Валерия Сюткина родился четвертый ребенок

62-летний российский певец и музыкант Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз. 45-летняя бывшая рижанка Виола подарила супругу сына. Роды прошли в одной из элитных клиник Москвы. Об этом пишет StarHit.ru
Эту новость подтвердил сам артист на своей Instagram-странице.
Беременность Виолы тщательно скрывалась.
Последние месяцы супруги провели в загородном доме, чтобы избежать посторонних глаз. СМИ пишут, что Сюткин окружил жену невероятной заботой.
Напомним, у пары уже есть дочь. Валерий и Виола давно мечтали о втором ребенке.
У Валерия Сюткина две дочери и один сын. Третья супруга артиста - Виола, родом из Риги. Пара живет вместе с 1993 года. Их встреча состоялась именно в 1993 году, когда артист приехал в Латвию с гастролями.
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