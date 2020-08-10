Пн, 10.08.2020
"Перемен" Цоя - главная песня этого лета. Гражданин Беларуси, голосующий в Риге

У Валерия Сюткина родился четвертый ребенок

Валерий Сюткин

ФОТО: https://www.instagram.com/syutkin_valeriy

62-летний российский певец и музыкант Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз. 45-летняя бывшая рижанка Виола подарила супругу сына. Роды прошли в одной из элитных клиник Москвы. Об этом пишет StarHit.ru

Эту новость подтвердил сам артист на своей Instagram-странице.  

Беременность Виолы тщательно скрывалась. 

Последние месяцы супруги провели в загородном доме, чтобы избежать посторонних глаз. СМИ пишут, что Сюткин окружил жену невероятной заботой. 

Напомним, у пары уже есть дочь. Валерий и Виола давно мечтали о втором ребенке. 

У Валерия Сюткина две дочери и один сын. Третья супруга артиста - Виола, родом из Риги. Пара живет вместе с 1993 года. Их встреча состоялась именно в 1993 году, когда артист приехал в Латвию с гастролями. 

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