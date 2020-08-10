Лидер группы "Грибы" Юрий Бардаш женился во второй раз

"Благодарю вас, люди добрые, за то, что радуетесь за нас. Будем жить!", - написал он под фото.

Известно, что торжество состоялось 8 августа.

Рита Дакота, Светлана Лобода и другие звездные коллеги поспешили поздравить молодоженов. К ним присоединились и поклонники.

Напомним, первой супругой Бардаша Кристина Герасимова, более известной как певица Луна. Расставание завершилось скандалом.

В интервью Юрию Дудю он рассказал про семейную жизнь с певицей Кристиной Герасимовой (Луна). Юрий познакомился с Кристиной на вечеринке. Молодые люди постепенно сошлись и через три месяца Бардаш предложил любимой родить ему ребенка, блондинка согласилась. После рождения сына Георгия пара переехала в Лос-Анджелес.

"Жили, бабки тратили... У Кристины была послеродовая депрессия. Мы постоянно сходилиcm-расходились", - рассказывает Юрий про то время.

Тогда он и не мог представить, что его жена когда-либо станет успешной певицей.

"Когда баба напоказ всему миру - это тяжело. Мне надо было "качать" ее, а у меня проекты", - объясняет Бардаш свой отказ продюсировать супругу.

Он признается, что его любимая работа у нее - это клип "Осень", который Кристина сняла сама, когда вышла с сыном погулять. Он отмечает, что снял для бывшей супруги три прекрасные работы, среди них "Огонек" и "Бутылочка".

Когда Бардаш узнал, что Кристина стала встречаться с его другом Александром Волощуком, он сделал громкую публикацию в соцсетях, где рассказал, что супруга ему изменяет.

Оказывается, звезды год не жили вместе, но Бардаш продолжал ее содержать. Он даже купил ей Porshe. Как объяснил продюсер, Кристина говорила, что у нее никого нет.

Продюсер признал, что в их супружеской жизни были наркотики.

"Наркотики - это, когда сначала хорошо, а потом "ухо-да". Наркотики разрушают отношения всегда, разрушают психику. И в этом движении мы жили", - вспоминает он.

Бардаш утверждает, что они принимали не только кокаин. Во время брака он не бил Кристину, но они дрались. Если он ее и ударил, то это была слабость.