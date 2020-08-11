Кинодраматург Александр Адабашьян о Ефремове: "Сколько раз ему сходило с рук, потому что узнавали"

Он отметил, что многие знаменитости страдают от нехватки внимания. Он полагает, что когда человек испытывает, что он особенный - это "может не только сыграть плохую службу, но и обернуться трагедией". В качестве примера он заговорил о деле Ефремова.

"Сколько раз ему сходило с рук, потому что узнавали. Поэтому и на этот раз он спокойно сел за руль", - считает Адабашьян.

Тем не менее он осознает, что виновата коррупция в органах.

"Известный человек, подвыпив, может спокойно водить машину. И наверняка Михаил неоднократно это практиковал.

Возможно, его даже останавливали и говорили: ой, а что-то от вас пахнет. А потом делали селфи со знаменитым актером. Интересовались: больше не будете? И отпускали, взяв слово, что это в последний раз.

Это ощущение, что мне разрешено больше, чем остальным, и рождает некую уверенность в своей особости", - объяснил кинодраматург.

Александр Артумович уверен. что все завершится каким-то "адвокатским ходом".

"Видимо, ему придумают новую историю. Скажут, что в тот момент у него был приступ эпилепсии, что машина неисправна, руль вдруг заклинило, под педаль тормоза что-то попало, когда пытался затормозить", - предполагает он.

Не исключено, что будут попытки дискредитировать сторону ответчиков, ведь увеличилось количество желающих стать потерпевшей стороной в процессе.

"Посмотрим, что из всего этого выйдет", - подчеркивает Адабашьян.

Напомним, следующее заседание суда по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве состоится 11 августа. Судья попросила Михаила Ефремова подготовиться к допросу. Адвокат потерпевших до этого срока заявит гражданский иск о компенсациях.