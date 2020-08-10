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Сегодня на 72-ом году жизни скончался писатель и публицист Артур Снипс. Об этом в соцсетях сообщила дочь писателя Арта.

Снипс родился 4 марта 1949 года в депортированной семье в Хатанге, красноярский край. В 1958 году вернулся в Латвию.

Артур Снипс учился в начальных школах Вецпиебалги и Галгауски, затем в Гулбенской средней школе, которую окончил в 1968 году. В 1973 году окончил факультет автоматики и вычислительной техники Рижского политехнического института, а в 1989 году - Высшие литературные курсы Максима Горького в Москве.

Снипс был инженером-электриком в радиоастрофизической обсерватории Латвийской Академии наук в Балдоне (1973-1975), руководил сменой цеха Кегумской гидроэлектростанции (ГЭС) и сменой станции. Во время Атмоды он был главным редактором издания Kultūras Fonda Avīze, членом редакционной коллегии Kultūras Avīze. С 1993 по 1997 год он был советником по экономическим вопросам Посольства Латвии в Беларуси, а с 2006 по 2009 год был председателем правления фонда "Pilsētai un pasaulei".

Работал в журналистике, вместе с Дайнисом Иваном. В октябре 1986 года опубликовал статью в газете Literatūra un Māksla "Размышляя о судьбе Даугавы", которая положила начало борьбе против строительства Даугавпилсской ГЭС.

Первая публикация - рассказ "Дорога" был опубликован в журнале Liesma в 1973 году. Автор сборников прозы "Неисправные родственники" (1979) и "Деревня туда-сюда" (1987). Вместе с Иваном он составил сборник Domu Daugava. Sirdsdaugava. В 2010 году вышло последнее литературное произведение "Странствия".

С 1987 года член Союза писателей. В 1993 году баллотировался на выборах 5-го Сейма по списку Партии демократического центра.