Снят фильм о мировом соглашении между Латвией и СССР

Мировой договор новой страны с СССР часто рассматривается как одно из самых значительных событий в истории независимой Латвии. Путь к нему был нелегким, и это именно то, что реконструирует новый фильм

Галерея: съемки фильма "Мир. Граница. Мост"

Работа основана на архивных материалах, комментариях историков, а также воспоминаниях дипломатов и людей, живших в то время в Латвии, но исторические реконструкции играют важную роль в визуализации фильма, большая часть которых была снята в Балтинавском районе. В массовых сценах и постановках приняли участие как актеры Балтинавского театра, так и жители области. Были сцены из повседневной жизни приграничных жителей и пограничников.

Основная цель фильма - отразить непростой дипломатический процесс до заключения соглашения, а также показать, что было достигнуто и что потеряно от дальнейшего развития страны.

Он также продемонстрирует общественно-политическую ситуацию в то время и то, как заключение соглашения повлияло не только на государство, но и на повседневную жизнь простых людей. Премьера документального фильма состоится 11 августа в 21.05 LTV1.

"Мир. Граница. Мост" ФОТО: LTV/Liene Eicēna

Картина была снята в рамках Государственной программы к 100-летию Латвии при поддержке Министерства культуры. Фильм сняли журналист LTV Янис Лацис и режиссер Айга Грамсте.