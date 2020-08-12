Педикулез: не надо стыдиться - надо лечить. Это может коснуться любого

Педикулез, или вшивость, в последние годы распространен - в мире ежегодно наличие вшей констатируют примерно у десяти миллионов человек.
"Это может коснуться любого вне зависимости от возраста и пола", - говорит фармацевт Mēness aptieka Иева Вирза.
Часть общества все еще стесняется громко об этом говорить, ведь считается, что это затрагивает только нечистоплотных людей. Вши - просто паразиты, настолько же неприятные, как клещи, пауки и комары.
Для здоровья и жизни пациента педикулез не опасен, однако вызывает очень неприятные ощущения - невыносимый зуд, иногда могут быть обширные повреждения кожи.
Поэтому проблему надо решать как можно быстрее и комплексно, незамедлительно консультируясь с врачом или фармацевтом, который каждому пациенту посоветует самые подходящие и удобные для него методы лечения.
4 важнейшие вещи, которые надо делать в случае педикулеза
1. Надо идти к врачу или фармацевту (к фармацевту будет быстрее), чтобы проконсультироваться и приобрести наиболее подходящие средства от педикулеза.
2. Надо уменьшить контактирование пациента с окружающими и в семье, и в школе или детском саду. Это означает, что ребенка, у которого констатированы вши, не ведем в садик, к тому же сообщаем о заболевании воспитателям.
3. После применения любого средства от педикулеза надо вычистить дом, провести обработку белья (выстирать при температуре от 60 до 90 градусов). Если носили шапки и шарфы, их тоже надо выстирать (в соответствии с инструкцией по уходу, что определенно не соответствует 60–90 градусам), поместить в пластиковый мешок, плотно завязать, чтобы не поступал воздух, и убрать в темное место.
Там, где нет воздуха и света, вши и снесенные матками яйца - гниды - гибнут. Но так как и вши, и гниды могут выживать до 10 дней, попав в теплое и влажное место, они снова начинают расти и размножаться.
4. Не бывает так, что мы вымыли волосы, прополоскали их - и на этом лечение закончилось. К сожалению, нет. Еще не придумано ничего более эффективного, чем физически (пальцами) вычистить волосы от погибших гнид, так как неизвестно, какая из них после мытья шампунем погибла, а какая выжила. Когда тепло и влажно, инвазия может продолжиться или повториться. Поэтому или возьмите очень частую расческу, или пальцами вытащите всех гнид и визуально убедитесь, что больше ничего нет.
"Сейчас в аптеках доступен очень широкий спектр средств от педикулеза - и аэрозоли, и шампуни, и жидкости, и специальные расчески. Все они доступны без рецепта врача, и фармацевт подберет для каждого пациента самое необходимое, удобное и приятное средство", - говорит Иева Вирза.
Средства для лечения педикулеза
Жидкость с содержанием перметрина - антипаразитарная жидкость, химическое вещество. Достаточно старое средство, уже проверенное и надежное.
Применение: для взрослых и детей от двух лет.
Средства, содержащие диметикон и минеральное масло - это физикальные средства, которые душат гнид и вшей, попадая в их дыхательные пути. Таким образом, вши не могут размножаться и откладывать яйца, а гниды не могут вылупиться во вшей.
Применение: для взрослых и детей от шести месяцев.
Натуральные средства - экстракт дерева ним и уже хорошо известная чемеричная вода.
Применение: для взрослых и детей от двух лет. Соблюдать осторожность во время беременности.
Профилактические шампуни - их используют, если, например, в детском саду или школе объявлено, что у кого-то из детей найдены вши.
Этот шампунь содержит как масла, так и растительные экстракты, которые отпугивают вшей, как средства от комаров отпугивают комаров.
Волосы становятся более скользкими, и даже если гнида прицепится, она быстро соскальзывает. Также и в семье, если у кого-то констатированы вши, всем остальным для профилактики рекомендуется мыть волосы таким шампунем.
ВАЖНО!
Обязательно надо прочитать инструкцию по применению и действовать согласно ей, чтобы средство было эффективно и от педикулеза удалось избавиться полностью.
В любом случае
применение средств от педикулеза очень удобно: жидкость распрыскивают, какое-то время держат на волосах; шампунь втирают в кожу головы и тоже держат 10-15 минут, затем смывают.
Для всех средств от педикулеза проведены клинические исследования; они достаточно активны и безопасны для человека.
Проверку головы все равно надо делать каждый день, и, если в следующие шесть-девять дней находят вшу или гниду, процесс лечения надо повторить.
- Вша - кровососущий паразит. Кусая, она впускает в организм человека свою слюну и токсин, поэтому возникает зуд. Раздражение мучительно, нередко кожа головы расчесывается до ссадин, и тогда может развиться еще и какая-нибудь инфекция. (Из издания "Секреты здоровья")
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