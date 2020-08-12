Педикулез: не надо стыдиться - надо лечить. Это может коснуться любого

"Это может коснуться любого вне зависимости от возраста и пола", - говорит фармацевт Mēness aptieka Иева Вирза.

Часть общества все еще стесняется громко об этом говорить, ведь считается, что это затрагивает только нечистоплотных людей. Вши - просто паразиты, настолько же неприятные, как клещи, пауки и комары.

Для здоровья и жизни пациента педикулез не опасен, однако вызывает очень неприятные ощущения - невыносимый зуд, иногда могут быть обширные повреждения кожи.

Поэтому проблему надо решать как можно быстрее и комплексно, незамедлительно консультируясь с врачом или фармацевтом, который каждому пациенту посоветует самые подходящие и удобные для него методы лечения.

4 важнейшие вещи, которые надо делать в случае педикулеза

1. Надо идти к врачу или фармацевту (к фармацевту будет быстрее), чтобы проконсультироваться и приобрести наиболее подходящие средства от педикулеза.

2. Надо уменьшить контактирование пациента с окружающими и в семье, и в школе или детском саду. Это означает, что ребенка, у которого констатированы вши, не ведем в садик, к тому же сообщаем о заболевании воспитателям.

3. После применения любого средства от педикулеза надо вычистить дом, провести обработку белья (выстирать при температуре от 60 до 90 градусов). Если носили шапки и шарфы, их тоже надо выстирать (в соответствии с инструкцией по уходу, что определенно не соответствует 60–90 градусам), поместить в пластиковый мешок, плотно завязать, чтобы не поступал воздух, и убрать в темное место.

Там, где нет воздуха и света, вши и снесенные матками яйца - гниды - гибнут. Но так как и вши, и гниды могут выживать до 10 дней, попав в теплое и влажное место, они снова начинают расти и размножаться.

4. Не бывает так, что мы вымыли волосы, прополоскали их - и на этом лечение закончилось. К сожалению, нет. Еще не придумано ничего более эффективного, чем физически (пальцами) вычистить волосы от погибших гнид, так как неизвестно, какая из них после мытья шампунем погибла, а какая выжила. Когда тепло и влажно, инвазия может продолжиться или повториться. Поэтому или возьмите очень частую расческу, или пальцами вытащите всех гнид и визуально убедитесь, что больше ничего нет.

"Сейчас в аптеках доступен очень широкий спектр средств от педикулеза - и аэрозоли, и шампуни, и жидкости, и специальные расчески. Все они доступны без рецепта врача, и фармацевт подберет для каждого пациента самое необходимое, удобное и приятное средство", - говорит Иева Вирза.

Средства для лечения педикулеза

Жидкость с содержанием перметрина - антипаразитарная жидкость, химическое вещество. Достаточно старое средство, уже проверенное и надежное.

Применение: для взрослых и детей от двух лет.