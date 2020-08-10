Ринкевич сообщил, что в поисках журналиста "Медузы" задействовано посольство Латвии

Портал "Медуза" сообщал, что в ночь на понедельник во время освещения беспорядков в Минске исчез их журналист Максим Солопов. "Медуза" сообщила, что он был избит и не выходит на связь уже более 12 часов. Издание требует у властей Беларуси разыскать Солопова.

Напомним, издание "Медуза" зарегистрировано в Латвии.

В свою очередь, Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в Twitter, что посольству Латвии в Минске "дано задание подключиться и решить ситуацию". Он также сообщил, что МИД Латвии призвал освободить всех задержанных журналистов и активистов.

Vēstniecībai Minskā ir uzdots iesaistīties un risināt situāciju, ĀM jau ir aicinājusi atbrīvot visus žurnālistus un aktīvistus, kas ir aizturēti Baltkrievijā Turpināsim aktīvu diplomātisku darbu, koordinējoties ar līdzīgi domājošām valstīm — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 10, 2020

"Будем продолжать активную дипломатическую деятельность, в координации со странами-единомышленниками".

В свою очередь, в числе десятков пострадавших во время ночных протестных акций в Минске оказался ряд российских журналистов, сообщает Daily Storm.

В числе пострадавших или задержанных оказались журналисты изданий Daily Storm, "Медуза", телеканала "Дождь".

О своем задержании корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко сообщили в редакцию из автозака, позднее связь с ними оборвалась.

"При задержании они не оказывали сопротивления, но тем не менее получили удары дубинками", - сообщает Daily Storm.

Корреспондента "МБХ Медиа" Александра Скрыльникова задела светошумовая граната.

Под раздачу попали и журналисты "Дождя". В настоящее время они уже вернулись в Москву, но получили запрет на въезд в Беларусь сроком на пять лет.

Судьба многих пострадавших до сих пор остается неясна.