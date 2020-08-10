Ринкевич сообщил, что в поисках журналиста "Медузы" задействовано посольство Латвии

Посольство Латвии в Беларуси вовлечено в поиски спецкорреспондента издания "Медуза" Максима Слопова. Об этом сообщил Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Портал "Медуза" сообщал, что в ночь на понедельник во время освещения беспорядков в Минске исчез их журналист Максим Солопов. "Медуза" сообщила, что он был избит и не выходит на связь уже более 12 часов. Издание требует у властей Беларуси разыскать Солопова.
Напомним, издание "Медуза" зарегистрировано в Латвии.
В свою очередь, Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в Twitter, что посольству Латвии в Минске "дано задание подключиться и решить ситуацию". Он также сообщил, что МИД Латвии призвал освободить всех задержанных журналистов и активистов.
Vēstniecībai Minskā ir uzdots iesaistīties un risināt situāciju, ĀM jau ir aicinājusi atbrīvot visus žurnālistus un aktīvistus, kas ir aizturēti Baltkrievijā Turpināsim aktīvu diplomātisku darbu, koordinējoties ar līdzīgi domājošām valstīm— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 10, 2020
"Будем продолжать активную дипломатическую деятельность, в координации со странами-единомышленниками".
В свою очередь, в числе десятков пострадавших во время ночных протестных акций в Минске оказался ряд российских журналистов, сообщает Daily Storm.
В числе пострадавших или задержанных оказались журналисты изданий Daily Storm, "Медуза", телеканала "Дождь".
О своем задержании корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко сообщили в редакцию из автозака, позднее связь с ними оборвалась.
"При задержании они не оказывали сопротивления, но тем не менее получили удары дубинками", - сообщает Daily Storm.
Корреспондента "МБХ Медиа" Александра Скрыльникова задела светошумовая граната.
Под раздачу попали и журналисты "Дождя". В настоящее время они уже вернулись в Москву, но получили запрет на въезд в Беларусь сроком на пять лет.
Судьба многих пострадавших до сих пор остается неясна.
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