Пн, 10.08.2020
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Ринкевич сообщил, что в поисках журналиста "Медузы" задействовано посольство Латвии

ФОТО: Reuters/ScanPix

Посольство Латвии в Беларуси вовлечено в поиски спецкорреспондента издания "Медуза" Максима Слопова. Об этом сообщил Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Портал "Медуза" сообщал, что в ночь на понедельник во время освещения беспорядков в Минске исчез их журналист Максим Солопов. "Медуза" сообщила, что он был избит и не выходит на связь уже более 12 часов. Издание требует у властей Беларуси разыскать Солопова.

Напомним, издание "Медуза" зарегистрировано в Латвии. 

В свою очередь, Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в Twitter, что посольству Латвии в Минске "дано задание подключиться и решить ситуацию". Он также сообщил, что МИД Латвии призвал освободить всех задержанных журналистов и активистов.

"Будем продолжать активную дипломатическую деятельность, в координации со странами-единомышленниками".

В свою очередь, в числе десятков пострадавших во время ночных протестных акций в Минске оказался ряд российских журналистов, сообщает Daily Storm.

В числе пострадавших или задержанных оказались журналисты изданий Daily Storm, "Медуза", телеканала "Дождь".

О своем задержании корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко сообщили в редакцию из автозака, позднее связь с ними оборвалась. 

"При задержании они не оказывали сопротивления, но тем не менее получили удары дубинками", - сообщает Daily Storm.

Корреспондента "МБХ Медиа" Александра Скрыльникова задела светошумовая граната.

Под раздачу попали и журналисты "Дождя". В настоящее время они уже вернулись в Москву, но получили запрет на въезд в Беларусь сроком на пять лет.

Судьба многих пострадавших до сих пор остается неясна. 

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