Антонио Бандерасу сегодня 60 лет, а он заболел Covid-19

Знаменитый актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Twitter.
"Сегодня, 10 августа, я вынужден отмечать свое 60-летие на карантине, после сдачи позитивного теста на Covid-19", - написал он.
Артист уверен, что он совсем скоро поправится.
"Я чувствую себя сравнительно хорошо, только немного более уставшим, чем обычно", - цитирует Бандераса "Медуза".
Бандерас также указал, что воспользуется этой изоляцией, для того чтобы почитать, что-нибудь написать, отдохнуть и продолжить строить планы. Он признал, что к своему шестидесятилетию подошел полным энтузиазма.
Напомним, ранее Рита Дакота и Настя Ивлеева сообщили, что у них коронавирус. Дакота сегодня сообщила в Instagram, что была срочно госпитализирована.
Quiero contaros lo siguiente... pic.twitter.com/u579iBVLM0— Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020
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