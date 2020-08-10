Пн, 10.08.2020
Дома все вещи и шкафы были перевернуты, повсюду валялись осколки стекла. Вылетела дверь в коридоре. Люди уже выскочили из дома на улицу, некоторые были ранены, вокруг царила паника. Живущая в Бейруте эстонка

Антонио Бандерасу сегодня 60 лет, а он заболел Covid-19

Антонио Бандерас

ФОТО: Пресс-фото

Знаменитый актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом.  Об этом он сообщил в Twitter.

"Сегодня, 10 августа, я вынужден отмечать свое 60-летие на карантине, после сдачи позитивного теста на Covid-19", - написал он. 

 Артист уверен, что он совсем скоро поправится.

"Я чувствую себя сравнительно хорошо, только немного более уставшим, чем обычно", - цитирует Бандераса "Медуза". 

Бандерас также указал, что воспользуется этой изоляцией, для того чтобы почитать, что-нибудь написать, отдохнуть и продолжить строить планы. Он признал, что к своему шестидесятилетию подошел полным энтузиазма.

Напомним, ранее Рита Дакота и Настя Ивлеева сообщили, что у них коронавирус. Дакота сегодня сообщила в Instagram, что была срочно госпитализирована. 

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