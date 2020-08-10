Антонио Бандерасу сегодня 60 лет, а он заболел Covid-19

"Сегодня, 10 августа, я вынужден отмечать свое 60-летие на карантине, после сдачи позитивного теста на Covid-19", - написал он.

Артист уверен, что он совсем скоро поправится.

"Я чувствую себя сравнительно хорошо, только немного более уставшим, чем обычно", - цитирует Бандераса "Медуза".

Бандерас также указал, что воспользуется этой изоляцией, для того чтобы почитать, что-нибудь написать, отдохнуть и продолжить строить планы. Он признал, что к своему шестидесятилетию подошел полным энтузиазма.

Напомним, ранее Рита Дакота и Настя Ивлеева сообщили, что у них коронавирус. Дакота сегодня сообщила в Instagram, что была срочно госпитализирована.

Quiero contaros lo siguiente... pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020