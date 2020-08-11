Операция "Лондонский мост пал" - название уже давно продуманного плана, что произойдет после смерти 94-летней королевы Англии Елизаветы II.

Королева взошла на трон в 1952 году, таким образом, она является британским монархом, правящим самое длительное время.

За это время она видела более дюжины премьер-министров Великобритании, почти 20 летних Олимпийских игр и познакомилась с более чем полудюжиной пап.

Королева является патронессой почти 600 обществ и благотворительных организаций, а также у нее главная роль в альянсе Великобритании. Ее уход создаст множество перемен. Не только для Англии, но и для всего мира.

Business Insider рассказал, каковы будут первые шаги после смерти королевы.

Операция "Лондонский мост"

В день смерти личный секретарь королевы Эдвард Янг немедля передаст информацию премьер-министру. В этом сообщении, скорее всего, будет текст "Лондонский мост пал". После этого премьер-министр начнет операцию "Лондонский мост".

У ворот Букингемского дворца появится черная вывеска с печальной новостью. В это же время будут предупреждены все мировые СМИ. Каждый должен быть готов к этому дню.

Все программы BBC будут приостановлены, чтобы сообщить о печальной новости. Ведущие новостей должны будут быть в траурной одежде, а традиционный красный логотип BBC станет черным.

В день смерти старший сын королевы Чарльз сразу же станет королем. Скорее всего, все предприятия в Великобритании в этот день будут закрыты. На следующий день Чарльз произнесет свою первую официальную речь в качестве короля.

ФОТО: AP/Scanpix

Правительство даст присягу новому королю в Гайд-парке (Лондон). После уже король Чарльз отправится в турне по Великобритании. В это время на ТВ будут транслироваться документальные фильмы о королеве.

Спустя четыре для после смерти королевы ее гроб перенесут на военный парад из Букингемского дворца в Вестминстерский замок. Тут она будет находиться следующие четыре дня, чтобы семья и придворные могли попрощаться с ней. Дверь откроется, возможно, для нескольких сотен тысяч человек, которые будут стоять в очереди за дверью.

Предусмотрено, что похороны состоятся спустя 10 или 12 дней после смерти. Ясно одно: в день похорон будет официальный выходной во всей Великобритании.

В 11 часов пробьет Биг-Бен, будет объявлена минута молчания, гроб доставят в Вестминстерское аббатство, где 2000 специально приглашенных гостей склонят головы в молитве.

После службы гроб перенесут в Виндзорский замок, а затем королева Елизавета II, вероятно, будет положена рядом с ее отцом, королем Георгом VI.

Славься королева!

Скорее всего, через год после смерти королевы появится еще один выходной - в честь коронации принца Чарльза.

По оценкам, смерть королевы обойдется Великобритании в миллиарды фунтов стерлингов. К тому же в стране произойдут сотни перемен.

Британскую валюту украшают портреты монархов - после смерти королевы изображения придется сменить. Уже сейчас подготовлены денежные знаки с изображением принца Чарльза, но смена изображения валюты не пройдет в один день - это может занять несколько лет. То же самое будет с печатями, паспортами, а также полиции необходимо будет сменить шлемы, потому что на них изображены инициалы королевы. Изменения потребуются и большей части военного обмундирования. А гимн будет изменен на "Боже, благослови короля".

Хотя и процедура, которую нужно делать в случае смерти королевы, теоретически известна, в действительности можно столкнуться с неожиданными событиями: последний раз монарх был похоронен более 60 лет назад, и с тех пор многое изменилось.

В один день мы это переживем.

Это будет конец эпохи.