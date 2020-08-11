Валентина Легкоступова, известная по хиту "Ягода-малина", попала в больницу. Ее муж в розыске

"Поступила телефонограмма из медицинского учреждения о травмировании. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Издание пишет, что Валентина Легкоступова была госпитализирована еще 8 августа.

Певицу в невменяемом состоянии обнаружила дочь. Женщина находилась в квартире вместе с супругом - Юрием Фирсовым. Поведение пары насторожило дочь, и она вызвала медиков (по некоторым данным - наркологов).

У Легкоступовой была диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма.

10 августа ей сделали трепанацию черепа. СМИ передают, что певица до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии.

Юрий Фирсов из госпиталя сбежал. Сейчас он объявлен в розыск.

Знакомые и родные шокированы этой историей. Они не верят в то, что Валентину мог избить супруг. Согласно их показаниям, она не употребляла алкоголь.