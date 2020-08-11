В Вильнюсе обрушился балкон 15-го этажа жилого дома. Начаты проверки советских построек

В минувшую пятницу, 7 августа, днем ​​жителей улицы Архитекту в Вильнюсе испугал громкий шум, похожий на взрыв. В здании обрушился балкон 15-го этажа, конструкции которого упали на террасы трех нижних этажей, повредив их. Руководитель отдела жилищного администрирования жилых помещений Вильнюсского самоуправления Эгле Шлаюте объяснила журналистам, что, по предварительным данным, обрушение балконной конструкции здания, построенного в 1983 году, могло произойти из-за коррозии.

ФОТО: Vytenis Miškinis/15min

"Большинство жителей в таких домах застеклили балконы произвольно, как это было здесь. Терраса создает парниковый эффект, накапливается конденсат, и, если ее не проветривать, увеличивается риск коррозии. Край террасы в таких зданиях сделан из железобетона весом в две тонны, который крепится на два узла по бокам и к полу балкона. При накоплении конденсата на террасе в помещении появляется давление, которое выдавливает край террасы наружу.

Представители самоуправления отмечают, что ремонт балконов может стоить десятки тысяч евро.

ФОТО: Vytenis Miškinis/15min

Этот случай вызвал бурю возмущения, актуализировав вопрос о безопасности построек советских времен.

В Вильнюсе около двух тысяч жилых домов, которые находятся в аварийном состоянии. Главный архитектор города Миндаугас Пакальнис пояснил, что самоуправление столицы планирует провести дополнительные проверки для предотвращения подобных ситуаций в будущем.