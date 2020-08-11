Вт, 11.08.2020
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"Кислый виски": как приготовить бархатный виски сауэр

ФОТО: Пресс-фото

Лето - самое подходящее время, чтобы отправиться в путешествие вкусов!

Магазин напитков и вин с низкими ценами AlkOutlet предлагает познакомиться с классикой мира коктейлей совместно с виски The Famous Grouse, приготовив потрясающий коктейль Виски сауэр. 

Сауэр или "кислый виски" - один из традиционных коктейлей из виски, поэтому для его приготовления необходимы ингредиенты наивысшего качества.

Ингредиенты (На 2 бокала):

  • 80 мл виски The Famous Grouse;
  • 1/2 яичного белка;
  • 50 мл сиропа нейтрального вкуса (например, классический сахарный сироп);
  • 50 мл лимонного сока;
  • 100 мл газировки или минеральной воды;
  • лед.

Приготовление:

  1. Все ингредиенты смешать в шейкере или блендере, пока не появится пенка (именно пенка делает коктейль бархатным).
  2. Добавить лед и подавать охлажденным.

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