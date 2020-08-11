"Кислый виски": как приготовить бархатный виски сауэр

Магазин напитков и вин с низкими ценами AlkOutlet предлагает познакомиться с классикой мира коктейлей совместно с виски The Famous Grouse, приготовив потрясающий коктейль Виски сауэр.

Сауэр или "кислый виски" - один из традиционных коктейлей из виски, поэтому для его приготовления необходимы ингредиенты наивысшего качества.

Ингредиенты (На 2 бокала):

80 мл виски The Famous Grouse;

1/2 яичного белка;

50 мл сиропа нейтрального вкуса (например, классический сахарный сироп);

50 мл лимонного сока;

100 мл газировки или минеральной воды;

лед.

Приготовление:

Все ингредиенты смешать в шейкере или блендере, пока не появится пенка (именно пенка делает коктейль бархатным). Добавить лед и подавать охлажденным.