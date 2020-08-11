"Кислый виски": как приготовить бархатный виски сауэр

Лето - самое подходящее время, чтобы отправиться в путешествие вкусов!
Магазин напитков и вин с низкими ценами AlkOutlet предлагает познакомиться с классикой мира коктейлей совместно с виски The Famous Grouse, приготовив потрясающий коктейль Виски сауэр.
Сауэр или "кислый виски" - один из традиционных коктейлей из виски, поэтому для его приготовления необходимы ингредиенты наивысшего качества.
Ингредиенты (На 2 бокала):
- 80 мл виски The Famous Grouse;
- 1/2 яичного белка;
- 50 мл сиропа нейтрального вкуса (например, классический сахарный сироп);
- 50 мл лимонного сока;
- 100 мл газировки или минеральной воды;
- лед.
Приготовление:
- Все ингредиенты смешать в шейкере или блендере, пока не появится пенка (именно пенка делает коктейль бархатным).
- Добавить лед и подавать охлажденным.
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