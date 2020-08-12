1000 евро в качестве штрафа. В каких странах маски обязательны и что грозит за их отсутствие?

В начале июня ВОЗ изменила свой подход к этому вопросу, рекомендовав здоровым людям в качестве профилактической меры носить маски в общественных местах, там, где соблюдение дистанции невозможно. В то же время отношение ВОЗ к маскам остается осторожным: организация говорит лишь о косвенных доказательствах эффективности широкого применения масок, а в рекомендациях для властей дословно говорится следующее: "В настоящее время не имеется убедительных научных сведений или данных, непосредственно указывающих на необходимость повсеместного и широкого использования масок здоровыми людьми".

Поэтому в разных странах вопрос этот решается, исходя из темпов и массовости распространения вируса.

Немедицинские маски ВОЗ рекомендует носить в местах с высокой плотностью населения, а также в местах общественного пользования там, где распространение вируса носит массовый характер и невозможно предпринять другие меры (соблюдение дистанции, отслеживание контактов, тестирование, изоляция и лечение подозрительных случаев). Та же рекомендация действует в отношении работников, непосредственно контактирующих с людьми, и людей, страдающих от определенных заболеваний (в том числе, например, диабетом).

Правила ношения масок меняются в зависимости от эпидемиологической обстановки, во многих странах с наступлением лета ограничения были частично отменены.

Так, например, с 1 июля было отменено требование ношения масок в общественном транспорте Латвии.

Что касается ношения масок на улице, в Европе стран, где существует такое тотальное требование, не так много (исключение составляет, например, Андорра). Как правило, ограничения касаются именно общественного транспорта и торговых центров. Так, к примеру, поступила Литва, где соответствующие требования действуют с 1 августа – в то же время на культурных и спортивных мероприятиях, где соблюдение дистанции не всегда возможно, ношение масок в этой стране остается необязательным. Подумывают о введении новых ограничений в Финляндии, но пока неизвестно, какую именно форму они примут.

В некоторых странах требования носят очень локальный характер, и ношение масок требуется даже не в отдельных городах, а в конкретных районах города – такие правила действуют, например, в Амстердаме.

Штрафы за отсутствие маски в среднем составляют по Европе от 50 (в Германии) до 350 евро (во Франции), но есть и гораздо более драконовские примеры.

Особенно этим отличается Польша, на территории которой нарушителям масочного режима может грозить штраф в размере 1140 евро. Италия, первой из европейских стран массово пострадавшая от вируса, тоже строго наказывает любителей выйти в люди без маски. Так, например, в итальянском регионе Кампанья штраф за отсутствие маски в закрытых помещениях и транспорте составляет 1000 евро, а в городе Реджо-Эмилия (регион Эмилия-Романья) недавно послужил назиданием случай, когда пятеро молодых пассажиров, ехавших в одном автомобиле без масок, были оштрафованы на 533 евро каждый.

Латвия вместе с Эстонией и скандинавскими странами до сих пор оставалась одной из наиболее либеральных стран Европы в плане ношения масок.