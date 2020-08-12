"По мне это не особо заметно, но я уважаю силу". Юрий Дудь обратился к белорусским силовикам

Блогер отметил, что долгое время не высказывал своего мнения, так как живёт в другой стране.

"Но иногда кипеш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям", - написал Юрий Дудь.

Он отметил, что за последние дни наблюдал как силовики стреляют в безоружных людей, даже тех, кто не участвует в акциях протеста. Он также прокомментировал поведение кандидата в президенты Светланы Тихановской на видео с призывом отказаться от протестов.

"Я не эксперт и не конспиролог, но как-то очень сильно похоже на постанову в обмен на освобождение", - пишет блогер.

Кроме того, Дудь заметил, что журналисты другого государства пропадали без вести на почти двое суток на акциях протеста. По его мнению - "это какая-то совсем стыдная дичь для столицы мирного европейского государства".

"По мне это не особо заметно, но я уважаю силу. Я понимаю, что без сильных пацанов и девчонок в погонах не может существовать ни одного нормальное государство. Но что-то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков", - обратился к белорусским силовикам блогер.

По его мнению, перспектива президента страны Александра Лукашенко - ненависть собственного народа и изоляция от всех прогрессивных стран. Такая перспектива ждет также тех, кто его поддержал.

"Точно ли из-за не самого честного, не самого профессионального и - теперь очевидно — совсем не смелого мужика стоит лишать себя будущего?" - отметил он.

Дудь выразил уважение всем людям, которые "побороли свой страх и заявили об этом", а также силовикам, которые перестанут применять силу к своему народу.

Напомним, в воскересенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская - 10,09%. Гражданская инициатива "Голос" отдала победу Тихановской. После закрытия избирательных участков в стране начались акции протеста.