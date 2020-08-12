Певицу Валентину Легкоступову, известную по хиту "Ягода-малина" подключили к аппарату ИВЛ

Исполнившую хит "Ягода-малина" певицу Валентину Легкоступову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
11 августа стало известно, что артистка попала в больницу с тяжелой травмы головы. Сегодня Валентину Легкоступову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Валентина Легкоступова была госпитализирована 8 августа.
Певицу в невменяемом состоянии обнаружила дочь. Женщина находилась в квартире вместе с супругом - Юрием Фирсовым. Поведение пары насторожило дочь, и она вызвала медиков.
Как сообщает Telegram-канал Mash, полиция задержала Юрия Фирсова, чтобы выяснить обстоятельства получения его супругой тяжелых травм. Следствие рассматривает версию о том, что мужчина мог избить жену. Сам Фирсов уверяет, что супруга часто падала дома по неосторожности.
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