Ср, 12.08.2020
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  • Певицу Валентину Легкоступову, известную по хиту "Ягода-малина" подключили к аппарату ИВЛ

Певицу Валентину Легкоступову, известную по хиту "Ягода-малина" подключили к аппарату ИВЛ

Валентина Легкоступова

ФОТО: https://www.instagram.com/legkostupovavalentina/?hl=ru

Исполнившую хит "Ягода-малина" певицу Валентину Легкоступову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

11 августа стало известно, что артистка попала в больницу с тяжелой травмы головы. Сегодня Валентину Легкоступову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Валентина Легкоступова была госпитализирована 8 августа.

Певицу в невменяемом состоянии обнаружила дочь. Женщина находилась в квартире вместе с супругом - Юрием Фирсовым. Поведение пары насторожило дочь, и она вызвала медиков.

Как сообщает Telegram-канал Mash, полиция задержала Юрия Фирсова, чтобы выяснить обстоятельства получения его супругой тяжелых травм. Следствие рассматривает версию о том, что мужчина мог избить жену. Сам Фирсов уверяет, что супруга часто падала дома по неосторожности.

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