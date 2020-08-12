Ср, 12.08.2020
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Стали известы подробности аварии с участием российского актера Ширвиндта

Александр Ширвиндт стал участником ДТП

ФОТО: снимок с youtube

11 августа российский актер, режиссер, педагог, художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт попал в ДТП в городе Валдай Новгородской области. Директор театра Мамед Агаев рассказал "Московскому комсомольцу" подробности аварии.

11 августа в городе Валдай Новгородской области 86-летний Александр Ширвиндт, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с другой машиной. 

"Все случилось на перекрестке. Его "Мицубиси" столкнулся с "Рено", - рассказал Агаев.

По словам директора театра, в машине, с которой столкнулся актер, ехал пожилой человек с семьей.

Как сообщает Мамед Агаев, водитель автомобиля сразу узнал актера.

"Он сказал: "Это же Ширвиндт. Это гений!". В общем, в итоге они разошлись миром. Ничего серьезного, к счастью", - поделился директор театра. 

Он также подчеркнул, что для артиста это была первая авария за 70 лет.

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