Группа Cream Soda рассказала о съёмках клипа с Александром Гудковым

Группа Cream Soda (Дмитрий Нова, Илья Гадаев, Анна Романовская) в интервью журналистке Ирине Шихман в рамках программы "А поговорить?" рассказала о съемках клипа "Плачу на техно" с Александром Гудковым и о хите "Никаких больше вечеринок", который стал девизом во время карантина.
Участница группы Анна Романовская отметила, что текст песни "Никаких больше вечеринок" был написан за полтора года до начала пандемии. Во время карантина у текста появилась вторая жизнь и новый смысл.
"Ребята, верните вечеринки", - стали писать люди, обращаясь к группе Cream Soda.
В сети также появилось много шуток, связанных с хитом группы.
Группа Cream Soda также рассказала про съемки клипа "Плачу на техно", которые проходили на балконах жилого комплекса. В клипе принимали участие Александр Гудков, Дима Красилов и другие. Через несколько дней после съемок клипа в России объявили режим обязательной самоизоляции.
"Мы сняли клип в последний день, когда было разрешено собираться до 50 человек", - говорит Дмитрий Нова.
"Соседи вызывали полицию несколько раз для того, чтобы они разобрались, что это тут происходит за массовое мероприятие, - рассказывает о съемках Анна Романовская.
Ирина Шихман отметила, что узнала о группе Cream Soda благодаря Александру Гудкову.
Она считает, что массовый зритель познакомился с группой именно после съемок Гудкова в клипах группы.
"Мне кажется, что в вашем сотрудничестве с Гудковым, вы выстреливаете именно клипами, не обидно?" - спрашивает Ирина Шихман.
"Если бы музыка была плохая, никакой бы клип ее не спас," - ответил участник группы. Участники группы также подчеркнули, что их песни стали популярными еще до выхода клипов.
Видео: Сюжет программы "А поговорить?"
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