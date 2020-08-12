Группа Cream Soda рассказала о съёмках клипа с Александром Гудковым

Участница группы Анна Романовская отметила, что текст песни "Никаких больше вечеринок" был написан за полтора года до начала пандемии. Во время карантина у текста появилась вторая жизнь и новый смысл.

"Ребята, верните вечеринки", - стали писать люди, обращаясь к группе Cream Soda.

В сети также появилось много шуток, связанных с хитом группы.

Группа Cream Soda также рассказала про съемки клипа "Плачу на техно", которые проходили на балконах жилого комплекса. В клипе принимали участие Александр Гудков, Дима Красилов и другие. Через несколько дней после съемок клипа в России объявили режим обязательной самоизоляции.

"Мы сняли клип в последний день, когда было разрешено собираться до 50 человек", - говорит Дмитрий Нова.

"Соседи вызывали полицию несколько раз для того, чтобы они разобрались, что это тут происходит за массовое мероприятие, - рассказывает о съемках Анна Романовская.

Ирина Шихман отметила, что узнала о группе Cream Soda благодаря Александру Гудкову.

Она считает, что массовый зритель познакомился с группой именно после съемок Гудкова в клипах группы.

"Мне кажется, что в вашем сотрудничестве с Гудковым, вы выстреливаете именно клипами, не обидно?" - спрашивает Ирина Шихман.

"Если бы музыка была плохая, никакой бы клип ее не спас," - ответил участник группы. Участники группы также подчеркнули, что их песни стали популярными еще до выхода клипов.

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