Врачи подтвердили: у Михаила Ефремова был инсульт

Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, он находится в состоянии средней тяжести, сообщил РИА "Новости" его адвокат Эльман Пашаев.
"Мне сообщили, что все-таки был инсульт", - рассказал Пашаев.
"Состояние Михаила - средней тяжести", - добавил адвокат.
Сегодня суд перенес заседание на 18 августа. Накануне актера госпитализировали перед заседанием по делу о смертельном ДТП с его участием.
Врачи заподозрили у артиста предынфарктное или предынсультное состояние.
Ранее РИА "Новости" писало, что Михаила Ефремова увезли в суд на четвертое по счету заседание по существу. Журналисты заметили, что актер, выходя на улицу, хромал и отставал от судебного пристава, который шел впереди него.
Контекст:
Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.
Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.
В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов.
С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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