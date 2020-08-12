Ср, 12.08.2020
Иногда кипеш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям. Российский блогер Юрий Дудь

Врачи подтвердили: у Михаила Ефремова был инсульт

МиХаил Ефремов

ФОТО: скриншот видео

Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, он находится в состоянии средней тяжести, сообщил РИА "Новости" его адвокат Эльман Пашаев.

"Мне сообщили, что все-таки был инсульт", - рассказал Пашаев.

"Состояние Михаила - средней тяжести", - добавил адвокат.

Сегодня суд перенес заседание на 18 августа. Накануне актера госпитализировали перед заседанием по делу о смертельном ДТП с его участием. 

Врачи заподозрили у артиста предынфарктное или предынсультное состояние.

Ранее РИА "Новости" писало, что Михаила Ефремова увезли в суд на четвертое по счету заседание по существу. Журналисты заметили, что актер, выходя на улицу, хромал и отставал от судебного пристава, который шел впереди него.

Контекст:

Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. 

Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов.

С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ