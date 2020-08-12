Врачи подтвердили: у Михаила Ефремова был инсульт

"Мне сообщили, что все-таки был инсульт", - рассказал Пашаев.

"Состояние Михаила - средней тяжести", - добавил адвокат.

Сегодня суд перенес заседание на 18 августа. Накануне актера госпитализировали перед заседанием по делу о смертельном ДТП с его участием.

Врачи заподозрили у артиста предынфарктное или предынсультное состояние.

Ранее РИА "Новости" писало, что Михаила Ефремова увезли в суд на четвертое по счету заседание по существу. Журналисты заметили, что актер, выходя на улицу, хромал и отставал от судебного пристава, который шел впереди него.

Контекст: Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день. В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.