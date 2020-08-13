Дочь Михаила Ефремова сравнила себя с сыном Лукашенко

Анна Мария, дочь актера Михаила Ефремова, сравнила себя с сыном президента Беларуси Александра Лукашенко Николаем. Она написала в Twitter, что дети не виноваты в том, что делают их родители.
Пользователей Twitter задал вопрос о Николае Лукашенко. Как же тот себя ощущает.
Ему ответила дочь Михаила Ефремова Анна Мария. Ведь ее ситуация очень похожа.
"Вы понятия не имеете о том, что происходит в его голове и что происходит в его жизни. Вы не знаете о том, как он относится к отцу", - написала дочь Ефремова.
Она прекрасно понимает, что, конечно, дети таких родителей могут осознавать происходящее. Но стоит учитывать, что они не способны повлиять на старших.
"Мы тут ни при чем. Мы не можем повлиять на решения взрослых людей, которым на наш голос по большому счету *****", - указала она.
Напомним, 12 августа должно было пройти четвертое слушание по делу о ДТП на Садовом кольце, но Ефремов был госпитализирован прямо из зала суда. У актера случился инсульт. Пресненский суд Москвы на 18 августа отложил слушание из-за госпитализации актера.
Как человек, который оказался в охуеть какой похожей ситуации, я очень, вас, блять ПРОШУ.— пипидастр (@amefremova) August 10, 2020
Не вешайте грехи родителей на детей. Вы ПОНЯТИЯ не имеете о том, что происходит в его голове и что происходит в его жизни. Вы НЕ знаете о том, как он относится к отцу.
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