Дочь Михаила Ефремова сравнила себя с сыном Лукашенко

Как человек, который оказался в охуеть какой похожей ситуации, я очень, вас, блять ПРОШУ.



Не вешайте грехи родителей на детей. Вы ПОНЯТИЯ не имеете о том, что происходит в его голове и что происходит в его жизни. Вы НЕ знаете о том, как он относится к отцу.