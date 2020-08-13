Чт, 13.08.2020
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Stena Line начинает перевозки по маршруту Лиепая-Карлскруна-Травемюнде

Stena Impero

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Шведский паромный оператор Stena Line с четверга, 13 августа, начинает перевозки по маршруту Лиепая-Карлскруна-Травемюнде, сообщили в Лиепайской специальной экономической зоне (СЭЗ).

Как отметили в СЭЗ, этот маршрут обеспечит более широкие возможности торговли и сообщения между странами Балтии и югом Скандинавии. Вначале в порт Карлскруны паром будет заходить только по четвергам на пути из Лиепаи в Травемюнде. В будущем количество рейсов на маршруте может быть увеличено.

На маршруте Лиепая-Карлскруна-Травемюнде под датским флагом курсируют два парома - Stena Gothica и Urd.

Паромный оператор Stena Line обеспечивает перевозки грузов и пассажиров по семи маршрутам в Балтийском море, в том числе на маршруте Вентспилс-Нюнесхамн (Швеция).

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