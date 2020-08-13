Stena Line начинает перевозки по маршруту Лиепая-Карлскруна-Травемюнде

Как отметили в СЭЗ, этот маршрут обеспечит более широкие возможности торговли и сообщения между странами Балтии и югом Скандинавии. Вначале в порт Карлскруны паром будет заходить только по четвергам на пути из Лиепаи в Травемюнде. В будущем количество рейсов на маршруте может быть увеличено.