Годовая инфляция в апреле выросла до 3,9%

Наиболее значительное влияние на повышение среднего уровня цен оказал рост цен на кофе (+26,2%) и шоколад (+35,1%). Также подорожали мясо птицы (+15,2%), сливочное масло (+31,1%), свежие фрукты (+9,9%), сыр и творог (+7,6%), яйца (+17,4%), молочные продукты (+7,7%), свежие овощи (+4,7%) и кондитерские изделия (+5,1%). Выросли цены на хлеб (+2,6%), растительное масло (+16,8%), молоко (+5,5%), сушеное, соленое и копченое мясо (+1,9%), консервированную и переработанную рыбу и морепродукты (+9,9%), йогурт (+6%) и мороженое (+6,8%).

В свою очередь, снизились цены на сахар (-20,7%), свинину (-1,9%), муку и другие зерновые продукты (-4,2%), свежую и охлажденную рыбу (-8,4%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за год на 8%, в том числе табачные изделия подорожали на 14,4%, а алкогольные напитки - на 4,7%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год вырос на 1,2%. Наиболее значительно за год подорожала электроэнергия (+10%). Дороже стали услуги по управлению жильем (+7,6%), вывоз мусора (+10,4%), содержание и ремонт жилья (+9%), аренда (+4,6%), водоснабжение (+5,9%), баллонный газ (+12,5%) и услуги канализации (+5,1%). В то же время подешевело отопление (-9%), природный газ (-9,2%) и твердое топливо (-2,1%).

В группе услуг здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 3,7%.

Цены на транспортные товары и услуги за год снизились на 1,3%, что было обусловлено снижением цен на топливо на 6,4%. Дизельное топливо за год подешевело на 8,6%, бензин - на 8,3%, а автогаз подорожал на 28,5%. В то же время снизились цены на подержанные автомобили, но подорожали пассажирские авиаперевозки.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за год на 5,3%, а в группе разных товаров и услуг рост цен составил 5,4%.