Чт, 13.08.2020
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Стали известны наставники шоу "Голос 60+"

8 сезон шоу "Голос"

ФОТО: скриншот видео

Первый канал сообщил, что в скором времени будут начаты съемки проекта "Голос 60+" и объявил имена наставников. Об этом пишет РИА "Новости". 

Сообщается, что впервые в истории проекта, в кресла наставников сядут Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев. Из предыдущего состава тренеров будет Лев Лещенко.

Ведущим вновь будет Дмитрий Нагиев. 

Напомним, что к "Слепым прослушиваниям" допущены допущены вокалисты, прошедшие кастинг. Известно, что самому молодому  60 лет, а амому возрастному 91 год! Участники приехали на конкурс из разных стран мира. 

Финал шоу будет проходить в прямом эфире. 

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