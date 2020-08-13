Стали известны наставники шоу "Голос 60+"

Первый канал сообщил, что в скором времени будут начаты съемки проекта "Голос 60+" и объявил имена наставников. Об этом пишет РИА "Новости".
Сообщается, что впервые в истории проекта, в кресла наставников сядут Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев. Из предыдущего состава тренеров будет Лев Лещенко.
Ведущим вновь будет Дмитрий Нагиев.
Напомним, что к "Слепым прослушиваниям" допущены допущены вокалисты, прошедшие кастинг. Известно, что самому молодому 60 лет, а амому возрастному 91 год! Участники приехали на конкурс из разных стран мира.
Финал шоу будет проходить в прямом эфире.
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