Михалок наконец-то высказался в связи с протестами в Беларуси

Бывший солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок после нескольких дней молчания наконец-то высказался по поводу президентских выборов в и последовавших за ними массовых акций протеста в Беларуси. Это произошло 12 августа на концерте в Одессе. Об этом пишет Dumskaya.net.
"Я знаю, что все наши братья-белорусы - воины света поборят всех Дартов Вейдеров, но я здесь не для того, чтобы геополитическую х... рассказывать, а для того, чтобы петь вам ох…ные песни", - сказал он со сцены в начале выступления.
Больше ничего на эту тему артист не говорил.
Напомним, что музыкант известен не только как участник группы "Ляпис Трубецкой", но и как лидер коллектива Brutto. Он прославился, в том числе, благодаря своим революционным песням. Его песня "Воины света" стала для многих чуть ли не гимном Евромайдана в Украине. Ранее Михалок выступал с критикой белорусской власти.
Напомним, в воскересенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская - 10,09%. Гражданская инициатива "Голос" отдала победу Тихановской. После закрытия избирательных участков в стране начались акции протеста.
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