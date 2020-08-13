Михалок наконец-то высказался в связи с протестами в Беларуси

"Я знаю, что все наши братья-белорусы - воины света поборят всех Дартов Вейдеров, но я здесь не для того, чтобы геополитическую х... рассказывать, а для того, чтобы петь вам ох…ные песни", - сказал он со сцены в начале выступления.