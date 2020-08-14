Latvian Sisters: местные TikTok-звезды, у которых 1,5 миллиона подписчиков, контракты с брендами и свое шоу
Осенью 2019 года RUS TVNET запустил программу "В чем фишка?", в которой люди из мира шоу-бизнеса раскрывают секреты своей профессии во время интервью. На этот раз гостьями стали латвийские TikTok-звезды Latvian Sisters - Элина Пакалне и Лидия Нижникова.
В интервью девушки объяснили, как делают свои выпуски и чем их блоги отличаются от российских, а также ответили на вопросы о заработках и порассуждали о том, кем они себя видят через пять лет. Ну и, конечно, дали несколько советов будущим блогерам.
Аудио: Элина Пакалне и Лидия Нижникова в передаче "В чем фишка?"
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