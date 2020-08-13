Каталоги IKEA больше не будут высылать по почте

IKEA значительно снижает количество печатных каталогов - издание, которому в этом году исполняется 70 лет, теперь доступно в цифровом формате на сайте IKEA. Таким образом будет сэкономлено почти 100 тонн бумаги, сообщают представители магазина IKEA.
В прошлые годы жители Риги и окрестностей получали печатные каталоги IKEA в свои почтовые ящики. В этом году каталоги по почте рассылаться не будут. Подсчеты показали, что сокращение тиража позволит не только сэкономить 95 тонн бумаги, но и уменьшить необходимость использования грузовых машин для доставки каталогов.
"Мы - в IKEA - большое внимание уделяем экологии и устойчивости. Мы хотим ответственно использовать природные ресурсы и снизить наше влияние на окружающую среду.
В прошлом году мы снизили количество печатных каталогов на треть, в этом году мы решили пойти еще дальше и распечатали минимум каталогов, чтобы сэкономить ресурсы и снизить количество выбросов CO2.
Мы постоянно ищем возможности, как стать ближе для большего количества людей, и цифровая эпоха делает это возможным", - рассказывает Кристина Мажейките, руководитель отдела маркетинга IKEA Балтия.
По ее словам, цифровая версия каталога, которую можно найти на сайте IKEA на латышском и русском языках, не только доступна для большего числа читателей, но и удобна в использовании.
Также будет доступно ограниченное количество распечатанных каталогов. Первыми, кто сможет их получить, станут участники программы IKEA Family. А с 20 августа 2020 года ограниченное количество каталогов будет доступно в магазине IKEA.
В этом году каталогу IKEA исполняется 70 лет, и в честь этого в каталоге можно будет найти множество практичных советов и идей, как сделать ваш дом еще лучше.
"Жизнь дома еще никогда не была так важна, как сейчас. Тем не менее мы в IKEA понимаем, что большое количество людей живут в небольших квартирах, у многих очень ограниченный бюджет и большие переживания о своем благополучии в будущем.
Большинство многофункциональных решений в каталоге можно будет приобрести по доступным ценам. Шаг за шагом даже самую небольшую квартиру можно сделать удобной и практичной, где, возможно, удастся найти место для создания рабочего уголка дома", - говорит Мажейките.
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