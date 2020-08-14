Эта фотография стала символом уличных протестов в Беларуси. Рассказываем почему

Фотография женщин, которые встали в первый ряд протестующих, стала символом уличных акций в Беларуси. Автор снимка Ольга Шукайло рассказала порталу "Медуза", как был сделан этот кадр и почему он стал самым известным во время протестов в Беларуси.
Ольга Шукайло рассказала, что сделала снимок вечером 10 августа на проспекте Победителей в Миснке.
"Вдруг я заметила, что люди стали выходить на улицу и выстраиваться в цепь. В какой-то момент я сообразила, что можно подснять общий план, и увидела женщин.
Наверное, их было человек пять. Они взялись за руки и встали в первом ряду. Обычно в сцепки становились парни, да и в принципе на улицу выходили мужчины. А тут встали женщины.
Я сделала несколько кадров, поняла, что все снято, кадры есть, и пошла дальше снимать", - рассказывает фотограф.
По мнению автора снимка, этот кадр стал известен именно потому, что на нем запечатлены разные женщины и сильные эмоции.
"Когда кого-то задерживают, официальные лица говорят, что это наркоманы, алкоголики, неоднократно привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности. А это просто женщины - адекватные, нормальные",
- объясняет Ольга.
Она также подчеркнула, что фотография получилась выразительной из-за контрастных цветов.
"Она цепляет не только смыслом и эмоциями, но и как картинка, сочетание цветов", - делится с порталом "Медуза" фотограф.
Ольга Шукайло отметила, что на протесты в Беларуси все больше стали выходить именно женщины.
"Я второй день снимаю забастовки и мирные протесты, в которых участвуют женщины.
Женщины собираются, они держат в руках цветы, плакаты: "Мы - мирные люди", "Мы против насилия".
Меня это очень сильно трогает. Иногда бывает сложно снимать, эмоции переполняют", - рассказывает фотограф.
Лукашенко: «Протестующие обкуренные, пьяные, с наркотиками»— Илья Яшин (@IlyaYashin) August 11, 2020
Протестующие: pic.twitter.com/4wGzX4isQF
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская - 10,09%. Гражданская инициатива "Голос" отдала победу Тихановской. После закрытия избирательных участков в стране начались акции протеста.
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