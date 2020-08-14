Эта фотография стала символом уличных протестов в Беларуси. Рассказываем почему

Ольга Шукайло рассказала, что сделала снимок вечером 10 августа на проспекте Победителей в Миснке.

"Вдруг я заметила, что люди стали выходить на улицу и выстраиваться в цепь. В какой-то момент я сообразила, что можно подснять общий план, и увидела женщин.

Наверное, их было человек пять. Они взялись за руки и встали в первом ряду. Обычно в сцепки становились парни, да и в принципе на улицу выходили мужчины. А тут встали женщины.

Я сделала несколько кадров, поняла, что все снято, кадры есть, и пошла дальше снимать", - рассказывает фотограф.

По мнению автора снимка, этот кадр стал известен именно потому, что на нем запечатлены разные женщины и сильные эмоции.

"Когда кого-то задерживают, официальные лица говорят, что это наркоманы, алкоголики, неоднократно привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности. А это просто женщины - адекватные, нормальные",

- объясняет Ольга.

Она также подчеркнула, что фотография получилась выразительной из-за контрастных цветов.

"Она цепляет не только смыслом и эмоциями, но и как картинка, сочетание цветов", - делится с порталом "Медуза" фотограф.

Ольга Шукайло отметила, что на протесты в Беларуси все больше стали выходить именно женщины.

"Я второй день снимаю забастовки и мирные протесты, в которых участвуют женщины.

Женщины собираются, они держат в руках цветы, плакаты: "Мы - мирные люди", "Мы против насилия".

Меня это очень сильно трогает. Иногда бывает сложно снимать, эмоции переполняют", - рассказывает фотограф.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская - 10,09%. Гражданская инициатива "Голос" отдала победу Тихановской. После закрытия избирательных участков в стране начались акции протеста.