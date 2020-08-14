"Наркотики - да, были в моей жизни": Стасу Пьехе - 40 лет!

"Я не алкоголик, и это совсем не моя стихия. Наркотики - да, были в моей жизни, и у меня было два периода употребления.

Я много лет потратил на то, чтобы бороться со своим зависимым мышлением. Уже много лет я не употребляю никаких изменяющих сознание веществ, в том числе и алкоголь", - подчеркнул он.

Пьеха отметил, что на его праздничном столе не будет ничего увеселительного. Певец считает, что нормальному человеку может быть весело и просто так.

"Если брать мой допинг по жизни, сейчас основное для меня - это спорт, музыка, помощь другим и изучение психиатрии.

А еще общение с противоположным полом - но тут с моим мышлением надо аккуратно, чтобы не скатиться в чрезмерное общение", - указывает он.

Стас Пьеха подчеркивает, что к своим 40 годам он подошел с осознанием, что дальше может быть только лучше.

Напомним, ранее внук Эдиты Пьехи стал героем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека", в которой рассказал о неидеальной жизни и наркозависимости. Как признался Стас, с раннего детства ему не хватало внимания родителей. Мама приезжала домой всего на несколько дней, а потом снова отправлялась на длительные гастроли. В результате Пьеха стал курить и принимать алкоголь с 13-летнего возраста. После у него начались проблемы с тяжелыми наркотиками, о которых близкие даже не догадывались.