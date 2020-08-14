Умерла певица Валентина Легкоступова

"Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память…", - написала Анетта Бриль.

Бриль рассказала, что в начале августа она обнаружила свою мать в московской квартире. На теле женщины были синяки, рядом с артисткой находился ее муж Юрий Фирсов. Дочь Легкоступовой вызвала врачей. Впоследствии Фирсов сбежал, а состояние исполнительницы ухудшилось.

В итоге Легкоступова была госпитализирована в Москве с черепно-мозговой травмой 11 августа. Врачи диагностировали у нее отек мозга, артистка находилась в коме.

Супруг певицы рассказал, что все случившееся - несчастный случай. По его словам, жена поскользнулась и упала в ванной. Фирсов подчеркнул, что не бил жену.

Валентина Легкоступова - советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России, исполнительница хита "Ягода-малина".