30 лет со дня гибели Цоя: как снимали сцену из фильма "Асса"

Вопреки разговорам и слухам, известно, что в последние 48 часов Цой не употреблял алкоголь. Он много работал. Накануне рокового столкновения, на даче в Плиеньциемсе был записан материал для последнего альбома. Существует версия, что музыкант просто заснул за рулем. Смерть наступила мгновенно, других пострадавших не было.

Последний записанный альбом был назван "Кино", а из-за черного оформления он известен как "Черный альбом".

В 2000 году на месте автоаварии был установлен памятник Виктору Цою. Ежегодно, в середине августа латвийские фанаты творчества Цоя организуют там памятные мероприятия, где песнями вспоминают рок-легенду. 15 августа 2020 года на 35 километре шоссе Слока-Тукумс также запланировано очередное памятное мероприятие. Организаторы сообщают, что памятный концерт состоится с 12.00 до 20.00 часов.

На момент, когда Сергей Соловьев пригласил Цоя сниматься в картину "Асса", для тогдашнего Санкт-Петербурга музыкант уже был известной и культовой личностью.

Издание "Комсомольская правда" рассказывает, что сначала Соловьев сомневался, что Цою удастся наполнить помещение Зеленого театра в ЦПКиО имени Горького.

"Место замечательное. Но ведь шесть тысяч народу сюда входит! И кем же этот зал заполнить? Да еще каждому из массовки надо заплатить по пятехе, и откуда у нас такие деньги?" - цитирует режиссера издание.

Виктор Цой тогда слушал режиссера равнодушно. Он попросил его не беспокоиться, а просто сказать кому и во сколько надо быть.

Когда через два дня Соловьев с оператором Павлом Лебешевым приехали в Зеленый театр, чтобы подготовиться к съемкам, там уже нельзя было протиснуться через толпу. Режиссер волновался, что толпа ринется и сметет все на своем пути. В зал были приглашены пожарные, чтобы в случае опасности утихомирить людей водой.

На съемки требовалось всего 20 минут. Согласно сценарию во время исполнения песни "Перемен", люди должны зажечь спички. Соловьеву стало страшно, он подумал, что эти люди превратят съемки в хаос и сожгут себя.

"Они возьмут и спалят в раже не только парк культуры, но всю Москву, как в 1812 году. В это раскаленное людское месиво еще и спичек подкинуть - господи, это что же будет?" - цитирует слова Соловьева "Комсомольская правда".

Цой выслушал Соловьева и невозмутимо сказал, что все им объяснит. Он сказала в микрофон, что людям выдадут спички - их следует зажигать в определенном порядке и поднимать вверх. Артист акцентировал, что надо зажигать только по его команде.

Сергей Соловьев вспоминает, что шеститысячная толпа, которая казалось неуправляемой стала словно загипнотизированная.