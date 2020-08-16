Павел Деревянко о торговле наркотиками, Ефремове, гонорарах и сексе

Российский актер Павел Деревянко стал гостем Карена Адамяна на YouTube-канале "Макарена" и ответил на 50 вопросов.
О карьере
После своих первых съемок Павел получил гонорар 7 тысяч рублей (примерно 81 евро) и купил своей маме стиральную машину.
Вообще у него было много фильмов. В кино Деревянко снимается уже 20 лет. Было очень много хороших работ, но именно после "Домашнего ареста" к артисту пришла настоящая слава.
Сначала ему предложили сценарий. Павлу казалось, что сниматься на канале ТНТ - это несерьезно. Только после личной встречи с Семеном Слепаковым он согласился. Сейчас Деревянко с ужасом представляет, что эту роль мог бы сыграть какой-то другой актер, а не он.
Ему невероятно понравилось работать над этим сериалом. Он указывает, что такого профессионального подхода он практически никогда не встречал.
"Сеня такой перфекционист - он пока не снимет идеально, он с места не сдвинется... Я надеюсь, что такое еще будет", - отмечает Деревянко.
После "Домашнего ареста" его гонорар вырос в полтора раза, а в некоторых проектах и больше. Ему поступает очень много предложений. Директор актера отсеивает очень много лишнего.
Павел признался, что после случая на съемках фильма "Кровавая леди Батори" у него пропало желание сниматься в Голливуде.
Кастинг состоял преимущественно из англоязычных актеров. Ему надо было говорить текст на английском языке. Получилось плохо, в итоге Деревянко переозвучили. Денег за эту роль он тоже не получил. В этот момент актер подумал, что подобный опыт ему не нужен.
Об интимных сценах в кино и сексе
Ранее в интервью Юрию Дудю Павел признался, что готов сыграть гея.
"Это зависит от конкретного случая", - заметил он.
Он не любит категоричных обещаний. Что касается симпатии от других мужчин, то они к нему "подкатывали".
Павел признался, что
когда он снимается с такими сексуальными актрисами, как Ходченкова или Кошкина, то, конечно, возбуждается и это заметно. Такое напряжение он обычно снимает юмором.
Деревянко рассказал, что в "Театре луны" совершенно нормальным считается то, что все актрисы проходят через постель режиссера. При этом человек продолжает работать.
"Это неполноценный мужик..." - считает Павел.
Что касается сексуальной ориентации, то он знает, что несколько актеров из его среды геи, но публично они об этом не говорят.
Очень много людей положительно отозвались о его откровенном интервью Юрию Дудю, в котором Павел обсуждал с журналистом интимные подробности.
Карену Адамяну Деревянко признался, что у него был секс втроем и ему этот опыт понравился. Актер отметил, что он не хвастается количеством женщин, но их у него было больше ста.
О наркотиках
Павел впервые откровенно рассказал, что во время учебы в ГИТИСе "стал барыгой" и торговал марихуаной и гашишем.
Его поймали правоохранительные органы, и актер получил год условно. Деревянко могли отчислить из института, но за него вступились однокурсники.
Он до сих пор помнит, как это было жутко - ждать трое суток приговора в камере.
О Михаиле Ефремове
С Михаилом Ефремовым Павел часто пересекался на съемках и вне их. Он честно признался Карену, что не раз пил вместе с артистом. Что касается пьяной езды за рулем, то Деревянко лично не видел, чтобы Михаил Олегович садился за руль нетрезвым. Да, на съемках он мог выпить, но и Павел тоже, бывало, выпивал.
"Ну это п****ц полный... Это невозможно... Там, наверное, много всяких знаков было", - отреагировал на вопрос о ДТП Павел, намекая, что трагедию можно было предотвратить.
Видео: Интервью с Павлом Деревянко
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