Павел Деревянко о торговле наркотиками, Ефремове, гонорарах и сексе

О карьере

После своих первых съемок Павел получил гонорар 7 тысяч рублей (примерно 81 евро) и купил своей маме стиральную машину.

Вообще у него было много фильмов. В кино Деревянко снимается уже 20 лет. Было очень много хороших работ, но именно после "Домашнего ареста" к артисту пришла настоящая слава.

Сначала ему предложили сценарий. Павлу казалось, что сниматься на канале ТНТ - это несерьезно. Только после личной встречи с Семеном Слепаковым он согласился. Сейчас Деревянко с ужасом представляет, что эту роль мог бы сыграть какой-то другой актер, а не он.

Ему невероятно понравилось работать над этим сериалом. Он указывает, что такого профессионального подхода он практически никогда не встречал.

"Сеня такой перфекционист - он пока не снимет идеально, он с места не сдвинется... Я надеюсь, что такое еще будет", - отмечает Деревянко.

После "Домашнего ареста" его гонорар вырос в полтора раза, а в некоторых проектах и больше. Ему поступает очень много предложений. Директор актера отсеивает очень много лишнего.

Павел признался, что после случая на съемках фильма "Кровавая леди Батори" у него пропало желание сниматься в Голливуде.

Кастинг состоял преимущественно из англоязычных актеров. Ему надо было говорить текст на английском языке. Получилось плохо, в итоге Деревянко переозвучили. Денег за эту роль он тоже не получил. В этот момент актер подумал, что подобный опыт ему не нужен.

Об интимных сценах в кино и сексе

Ранее в интервью Юрию Дудю Павел признался, что готов сыграть гея.

"Это зависит от конкретного случая", - заметил он.

Он не любит категоричных обещаний. Что касается симпатии от других мужчин, то они к нему "подкатывали".

Павел признался, что

когда он снимается с такими сексуальными актрисами, как Ходченкова или Кошкина, то, конечно, возбуждается и это заметно. Такое напряжение он обычно снимает юмором.

Деревянко рассказал, что в "Театре луны" совершенно нормальным считается то, что все актрисы проходят через постель режиссера. При этом человек продолжает работать.

"Это неполноценный мужик..." - считает Павел.

Что касается сексуальной ориентации, то он знает, что несколько актеров из его среды геи, но публично они об этом не говорят.

Очень много людей положительно отозвались о его откровенном интервью Юрию Дудю, в котором Павел обсуждал с журналистом интимные подробности.

Карену Адамяну Деревянко признался, что у него был секс втроем и ему этот опыт понравился. Актер отметил, что он не хвастается количеством женщин, но их у него было больше ста.

О наркотиках

Павел впервые откровенно рассказал, что во время учебы в ГИТИСе "стал барыгой" и торговал марихуаной и гашишем.

Его поймали правоохранительные органы, и актер получил год условно. Деревянко могли отчислить из института, но за него вступились однокурсники.

Он до сих пор помнит, как это было жутко - ждать трое суток приговора в камере.

О Михаиле Ефремове

С Михаилом Ефремовым Павел часто пересекался на съемках и вне их. Он честно признался Карену, что не раз пил вместе с артистом. Что касается пьяной езды за рулем, то Деревянко лично не видел, чтобы Михаил Олегович садился за руль нетрезвым. Да, на съемках он мог выпить, но и Павел тоже, бывало, выпивал.

"Ну это п****ц полный... Это невозможно... Там, наверное, много всяких знаков было", - отреагировал на вопрос о ДТП Павел, намекая, что трагедию можно было предотвратить.

Видео: Интервью с Павлом Деревянко