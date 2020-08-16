Макс Корж призвал остановить протесты в Беларуси. Позже он исправил пост и пришел на митинг

Макс Корж является одним из самых популярных белорусских исполнителей. Певец имеет миллионную аудиторию и собирает стадионы. До этой истории с призывом прекратить протесты у него не было хейтеров, но сейчас певца сначала обвинили в том, что он поддерживает диктатуру в Беларуси, а после и вовсе в том, что он "переобулся".

11 августа Макс сделал публикацию, в которой призывал людей остановить протесты. Он уверен в том, что "дальше будут только трупы". Что касается многочисленных видеороликов, то их "хватит на месяц вперед". Корж посоветовал людям беречь себя и не рисковать лишний раз.

Макс Корж ФОТО: https://www.instagram.com/maxkorzhmus

На этот его призыв очень негативно отреагировали не только его фанаты-белорусы, но и жители других стран - общественные деятели, журналисты, музыканты и просто люди.

Часть из них писали, что Макса просто купили и просили его остановиться.

"Макс Корж: "Требуйте от своих лидеров других решений". От каких лидеров? Напомню, что лидеры в виде Тихановского и Бабарико сейчас в тюрьме и без связи. Мог сам стать лидером, потому что тебя избить и посадить сложнее, чем любого другого белоруса", - написала Любовь Соболь.

Поклонники удивились тому, что вопреки своим песням о борьбе и силе духа, Макс призывает белорусов сдаваться.

корж. ты победил. тормозни сегодня. ты показал что можешь опозориться. насрал в штаны на весь мир. продажности хватит на месяц вперед. https://t.co/V0Z5Av4R5l — даша далекс (@gonchdash) August 11, 2020

МНЕ КАЖЕТСЯ МАКС КОРЖ ЖИВЕТ В КАКОЙ-ТО ДРУГОЙ ВСЕЛЕННОЙ https://t.co/G1DrANzEWv — катя кэтти (@kohairi_kun) August 11, 2020

Ура, теперь я могу сказать это и меня поддержат



мне никогда не нравился Макс Корж — алкоголиза 🗿 (@alcoholiza) August 11, 2020

Слава богу Макс Корж написал с просьбой остановить протесты



эй, озлобленные граждане, которые 26 лет жили в плену безумного колхозника без намека на государственную помощь, хорошую медицину и образование, остановитесь пожалуйста ну шо вы творите https://t.co/8zI1zxo6oR — Вова Чернов❤✊✌ (@chern_ov) August 11, 2020

В комментариях к высказыванию артиста появился даже Алексей Навальный.

После такой волны хейта певец исправил публикацию. Корж убрал упоминания про видеоролики и уточнил, что имел ввиду только происходящее 11 августа. Он согласился с тем, что "нужно идти до конца".

Но исправленный пост вызвал еще большее негодование. Поклонники даже сравнили артиста с Региной Тодоренко, которая неудачно высказалась о домашнем насилии. Они заметили, что артист как-то несерьезно поступает и редактирует свою публикацию "каждые пять минут".

После всего этого Макс Корж пришел на митинг и подробно объяснил, почему сделал эту публикацию и что его на это побудило. Певец подчеркнул, что он призывал к мирной акции и хотел остановить кровопролитие. Он хотел уберечь молодых парней, которые не бойцы, а просто пришли на эти протесты по инерции.

Видео: Комментарий Макса Коржа для издания Tut.by

Напомним, в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко, начались массовые протесты. Были задержаны почти 7 тысяч человек, многих из них избивали, двое погибли. RUS TVNET подробно следит за происходящим в стране.