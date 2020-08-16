Вс, 16.08.2020
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Том Круз попал в аварию на съемках фильма "Миссия невыполнима-7"

Том Круз в фильме "Миссия невыполнима 3"

Популярный американский актер Том Круз (Tom Cruise) попал в аварию, когда выполнял трюк на съемках седьмой части фильма "Миссия невыполнима" (Mission: Impossible 7). Об этом сообщает издание The Mirror.

Уже ранее сообщалось, что актер редко прибегает к помощи каскадеров и старается выполнять трюки самостоятельно. 

На этот раз, он должен был перелететь на мотоцикле с одной крыши здания на другую. Но Крузу это сделать не удалось. Во время разгона мотоцикл затормозил, а актер не долетел до крыши. 

Конечно, такой опасный трюк выполнялся со страховкой. Том Круз не пострадал, но мотоцикл во время выполнения этого прыжка сгорел. Известно, что стоимость транспортного средства была 2 миллиона фунтов стерлингов (около 2,2 миллиона евро)

Режиссером седьмой части фильма "Миссия невыполнима" является Кристофера Маккуорри. Согласно информации о релизе, он появится на экранах 18 ноября 2021 года.

Кстати, это не первый раз, когда у Круза не удается трюк. Во время съемок шестой части фильма он даже получил травму.

Видео: трейлер фильма "Миссия невыполнима - 7"

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