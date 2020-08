Дубинопись и вышиванки: люди искусства против репрессий в Беларуси

Обладатель премии "Оскар", американский актер и рок-музыкант Джаред Лето постит в своем "Инстаграме" фотографии с протестов, сопровождая их надписью "Мы с тобой, Беларусь" ("We are with you Belarus"). Его коллега, голливудский актер Марк Руффало из "Мстителей" в "Твиттере" призывает: "Долой авторитарные режимы по всему миру, включая США. Наши протесты братские - против антинаучных, антидемократических властных, слабых "сильных" мужчин".