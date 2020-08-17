Дубинопись и вышиванки: люди искусства против репрессий в Беларуси

Свое возмущение полицейским произволом высказали в соцсетях российские актеры Александра Бортич, Евгений Миронов, Александр Петров, Чулпан Хаматова, Любовь Толкалина и многие другие.

Реакция в Германии и других странах

Украинская группа "ДахаБраха" запостила в своем "Инстаграме" сердце с полыхающим пламенем в цветах белорусского бело-красно-белого флага: "Мы всем сердцем поддерживаем людей, участвующих в мирных протестах. Шесть лет назад мы вместе с другими украинцами боролись за демократические принципы, свободу и достоинство, и мы не сожалеем ни на секунду. Выбранный нами путь еще продолжается. И мы желаем Беларуси, чтобы он был более эффективным, менее болезненным, чем в Украине, и с наименьшим числом жертв".

Обладатель премии "Оскар", американский актер и рок-музыкант Джаред Лето постит в своем "Инстаграме" фотографии с протестов, сопровождая их надписью "Мы с тобой, Беларусь" ("We are with you Belarus"). Его коллега, голливудский актер Марк Руффало из "Мстителей" в "Твиттере" призывает: "Долой авторитарные режимы по всему миру, включая США. Наши протесты братские - против антинаучных, антидемократических властных, слабых "сильных" мужчин".

В Германии также с большим беспокойством следят за происходящим. Организатор концертов белорусских музыкантов в Германии и эксперт в сфере белорусской культуры Инго Петц (Ingo Petz) сейчас в отпуске, но его лента в "Фейсбуке" полна актуальных постов о Беларуси. Его восхищает креативность мирно протестующих белорусов. "Просто невероятно, как люди в Беларуси находят новые способы протеста ввиду чрезмерного применения силы против них и репрессий, - отмечает он в комментарии DW. - Можно возразить, что режим не победишь, но и людей не победишь. Это уже не протест, это восстание по всей стране и на многих уровнях". Беларусь, по его мнению, обогатила протестную культуру и сломала стереотипы.

"В новостях мы читаем о резиновых пулях, более 6000 задержанных, среди которых есть и несовершеннолетние, и о том, как люди пытаются с помощью цепочек солидарности защититься от жестокого обращения полиции, - прокомментировали DW в немецком издательстве Voland & Quist, где ранее были опубликованы на немецком языке романы Виктора Мартиновича "Параноя" и "Мова", а в этом году планируется выход его нового романа "Революция". - Наш автор (Мартинович - Ред.) сейчас находится там. Конечно, это не та атмосфера, которую хотелось бы пожелать нашим авторам. Насилие должно немедленно прекратиться. Мы - издатели и читатели - можем этому способствовать, привлекая к этому внимание общественности".

Катарина Раабе (Katharina Raabe), специализирующаяся на восточноевропейской литературе редактор издательства Suhrkamp, в котором выходили на немецком книги Светланы Алексиевич и Артура Клинова, также переживает за происходящее, еще и потому, что дочь Артура Клинова, работавшая наблюдателем на президентских выборах в Беларуси, получила 15 суток ареста. Чтобы его как-то поддержать, издательство организовало интервью для одного немецкого журнала. "Сейчас мы готовим к выпуску том Вальжины Морт (белорусской поэтессы, живущей в США - Ред.) и, как и другие, наблюдаем за тем, что происходит в Беларуси. Я в недоумении, что наше правительство (Германии - Ред.), председательствующее сейчас в Совете ЕС, так сдержанно реагирует", - говорит она в интервью DW. И с сожалением отмечает, что широкие массы в Германии не много знают о Беларуси вообще, поэтому и реакция на драматические события после выборов в немецком обществе не такая сильная. Готово ли издательство сейчас активнее публиковать белорусских авторов? "Конечно, мы еще внимательнее будет отслеживать, какие тексты появляются, каких новых авторов мы могли бы опубликовать. Но книга требует времени, и другие средства коммуникации могут лучше отразить актуальные события. Однако я уверена, что происходящее сейчас войдет в историю - и найдет место в книгах. Сейчас мы думаем, как можно конкретно помочь авторам. Стипендии, приглашение на время в другую страну, чтобы им можно было спокойно работать, на меропрития - есть разные возможности. Важно, чтобы голос авторов услышали за рубежом, чтобы повысить к ним интерес коллег со всего мира", - уточняет Катарина Раабе.

А вот как прокомментировала DW события в Беларуси Элина Финкель (Elina Finkel), немецкий режиссер, поставившая в 2015 году в Германии пьесу белорусского драматурга Павла Пряжко "Три дня в аду" на сцене Ольденбургского драматического театра: "Когда я готовилась к постановке и приезжала в Минск пару лет назад, думала, что люди там смирились с обстоятельствами, устроили свою жизнь и успокоились. И тем неожиданнее был этот протестный взрыв! Я потрясена! Общество в Германии пока почти никак не отозвалось на протесты и репрессии. Думаю, отчасти люди здесь просто шокированы происходящим, никто не ожидал такого развития событий. Но я надеюсь, что и политики, и гражданское общество в Германии в скором времени отреагируют на события в Беларуси. Очень надеюсь на мирный исход. Надеюсь, что либо Лукашенко уйдет, либо заново будут проведены выборы - с участием независимых наблюдателей и соблюдением всех принятых в демократических странах норм".